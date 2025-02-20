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Эксперт оценила перспективы возобновления диалога России и США
Эксперт оценила перспективы возобновления диалога России и США - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила перспективы возобновления диалога России и США
Возобновление диалога на высоком уровне между Россией и США позитивно скажется на мировой стабильности в условиях, когда мир, казалось, находился на грани... | 20.02.2025, ПРАЙМ
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КАРАКАС, 20 фев - ПРАЙМ. Возобновление диалога на высоком уровне между Россией и США позитивно скажется на мировой стабильности в условиях, когда мир, казалось, находился на грани крупномасштабного конфликта, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости венесуэльский политолог и эксперт по стратегической дипломатии Каролина Эскара.
"Я думаю, что это очень позитивно для мира, учитывая, что до недавнего времени мы видели, как назревала следующая мировая война, причем с ядерным подтекстом. Сейчас, похоже, ситуация стабилизируется, и это, очевидно, хорошо для всего мира", - сказала Эскара.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
По мнению эксперта, эти переговоры "будут означать уступки с обеих сторон", которые не будут ограничены только сферой украинского конфликта. Среди них, как считает Эскара, может фигурировать тема БРИКС и бездолларовых расчетов, которые угрожают главенствующему положению североамериканской валюты. Она при этом выразила уверенность, что страны БРИКС продолжат проводить расчеты в собственных валютах, что "уже оказывает влияние на доллар".
О территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что США дистанцировались от ЕС для переговоров с Россией, действительно очень важно в этот исторический момент…, это доказывает, что с самого начала конфликт был противостоянием держав. США попытались приблизиться к российской красной линии", - отметила собеседница агентства.
Как заявила Эскарра, возобновление диалога США и РФ показало, что Европейский союз выступал "как своего рода спутник" администрации президента Джо Байдена. При этом шаги к сближению Москвы и Вашингтона, по ее мнению, показали, что американский лидер "достаточно уважает Россию, чтобы сесть за стол переговоров на равных".
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, МИД РФ, МИД, РФПИ
Эксперт оценила перспективы возобновления диалога России и США
Политолог Эскара: возобновление диалога с США позитивно скажется на мировой стабильности
КАРАКАС, 20 фев - ПРАЙМ. Возобновление диалога на высоком уровне между Россией и США позитивно скажется на мировой стабильности в условиях, когда мир, казалось, находился на грани крупномасштабного конфликта, такое мнение выразила в беседе с РИА Новости венесуэльский политолог и эксперт по стратегической дипломатии Каролина Эскара.
"Я думаю, что это очень позитивно для мира, учитывая, что до недавнего времени мы видели, как назревала следующая мировая война, причем с ядерным подтекстом. Сейчас, похоже, ситуация стабилизируется, и это, очевидно, хорошо для всего мира", - сказала Эскара.
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
По мнению эксперта, эти переговоры "будут означать уступки с обеих сторон", которые не будут ограничены только сферой украинского конфликта. Среди них, как считает Эскара, может фигурировать тема БРИКС и бездолларовых расчетов, которые угрожают главенствующему положению североамериканской валюты. Она при этом выразила уверенность, что страны БРИКС продолжат проводить расчеты в собственных валютах, что "уже оказывает влияние на доллар".
О территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что США дистанцировались от ЕС для переговоров с Россией, действительно очень важно в этот исторический момент…, это доказывает, что с самого начала конфликт был противостоянием держав. США попытались приблизиться к российской красной линии", - отметила собеседница агентства.
Как заявила Эскарра, возобновление диалога США и РФ показало, что Европейский союз выступал "как своего рода спутник" администрации президента Джо Байдена. При этом шаги к сближению Москвы и Вашингтона, по ее мнению, показали, что американский лидер "достаточно уважает Россию, чтобы сесть за стол переговоров на равных".
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.