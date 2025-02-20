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Эксперт объяснил, почему россияне не будут выбирать европейские системы - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, почему россияне не будут выбирать европейские системы
Эксперт объяснил, почему россияне не будут выбирать европейские системы - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему россияне не будут выбирать европейские системы
Российские потребители не будут выбирать системы европейских или американских IT-поставщиков, поскольку помнят 2022-2023 годы, когда из-за отключения... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T02:53+0300
2025-02-20T02:53+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские потребители не будут выбирать системы европейских или американских IT-поставщиков, поскольку помнят 2022-2023 годы, когда из-за отключения иностранных сервисов им пришлось экстренно переходить на отечественное ПО, - такое мнение высказал РИА Новости вице-президент по коммерции Sitronics Group Дмитрий Машин. "Дело теперь даже не столько в конкуренции и широте выбора. Клиенты не будут сейчас выбирать системы европейских или американских вендоров просто потому, что помнят, как переходили экстренно в 2022-2023 году на российское ПО из-за одностороннего отказа иностранцев поддерживать продукты. Мы были свидетелями того, как некоторые крупные предприятия были вынуждены за два месяца переходить на российские аналоги, так как им отключили ту или иную западную систему в облаке", — сказал Машин. Он подчеркнул, что сегодня многие российские продукты востребованы на отечественном рынке уже за счет того, что они вышли на уровень зрелости. IT-компании и поставщики за время отсутствия иностранных игроков настроили свои продукты в соответствии с запросами клиентов. "Если рассматривать с экономической точки зрения, какой системой и ПО владеть дешевле, то даже вопрос цены будет уже не вторым, а десятым", — отметил Машин, добавив, что это также будет стимулировать российских поставщиков IT-сервисов ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на мировые тренды. Он подчеркнул, что за время отсутствия иностранных поставщиков российский IT-рынок "сумел потушить пожары во многих сферах". Рынок программно-аппаратных комплексов для виртуализации, хранения данных, обеспечения информационной безопасности на конец 2024 года насчитывал более 70 сильных российских игроков.
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192
40
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технологии, россия, москва
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА
02:53 20.02.2025
 
Эксперт объяснил, почему россияне не будут выбирать европейские системы

Эксперт Машин: россияне не будут выбирать системы европейских или американских поставщиков

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские потребители не будут выбирать системы европейских или американских IT-поставщиков, поскольку помнят 2022-2023 годы, когда из-за отключения иностранных сервисов им пришлось экстренно переходить на отечественное ПО, - такое мнение высказал РИА Новости вице-президент по коммерции Sitronics Group Дмитрий Машин.
"Дело теперь даже не столько в конкуренции и широте выбора. Клиенты не будут сейчас выбирать системы европейских или американских вендоров просто потому, что помнят, как переходили экстренно в 2022-2023 году на российское ПО из-за одностороннего отказа иностранцев поддерживать продукты. Мы были свидетелями того, как некоторые крупные предприятия были вынуждены за два месяца переходить на российские аналоги, так как им отключили ту или иную западную систему в облаке", — сказал Машин.
Он подчеркнул, что сегодня многие российские продукты востребованы на отечественном рынке уже за счет того, что они вышли на уровень зрелости. IT-компании и поставщики за время отсутствия иностранных игроков настроили свои продукты в соответствии с запросами клиентов.
"Если рассматривать с экономической точки зрения, какой системой и ПО владеть дешевле, то даже вопрос цены будет уже не вторым, а десятым", — отметил Машин, добавив, что это также будет стимулировать российских поставщиков IT-сервисов ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на мировые тренды.
Он подчеркнул, что за время отсутствия иностранных поставщиков российский IT-рынок "сумел потушить пожары во многих сферах". Рынок программно-аппаратных комплексов для виртуализации, хранения данных, обеспечения информационной безопасности на конец 2024 года насчитывал более 70 сильных российских игроков.
 
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