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Эксперт рассказала о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах
Эксперт рассказала о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах
Россияне теряют до полутора миллионов рублей, попадая под воздействие мошеннических схем с массовыми рассылками о работе на "маркетплейсах", рассказала РИА... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T05:30+0300
2025-02-20T05:30+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россияне теряют до полутора миллионов рублей, попадая под воздействие мошеннических схем с массовыми рассылками о работе на "маркетплейсах", рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Мы еженедельно получаем сигналы о массовых рассылках в мессенджерах. Злоумышленники заманивают в свой псевдобизнес людей и обдирают их до нитки. На сегодняшний день в ТОПе ложных нанимателей – известные российские маркетплейсы... В нашей практике диапазон потерь граждан - от пары десятков тысяч до полутора миллионов рублей", - сказала она. Пожарская рассказала, что мошенническая схема "деньги за лайки" стала появляться в конце 2022 года, для подобных рассылок в Telegram характерна скрытая информация профиля такого "менеджера", а в WhatsApp сообщения приходят от бизнес-аккаунтов, зарегистрированных на номера телефонов стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки. Она рассказала, что занятость, которую обещают мошенники-"менеджеры", – всего 30-60 минут в день, зато "заработать" можно от 3 до 50 тысяч рублей, что довольно заманчиво. Собеседники, представляющиеся сотрудниками Ozon или Wildberries, набирают новых членов команды: требуются пользователи, которые будут ставить лайки на товары, повышая тем самым рейтинг продавцов. "На начальном этапе, чтобы повысить доверие жертвы, ей назначают менеджера-куратора, добавляют в чат сотрудников, где обсуждаются достижения и назначаются премии. Обязательно за первые несколько "смен" выплачивается обещанное вознаграждение. Позже, когда жертва убеждена в простоте и прибыльности такой работы, кураторы предлагают повысить доход, выкупая товар", - подчеркнула эксперт. По ее словам, согласно мошеннической схеме, потраченные деньги обещают вернуть вместе с зарплатой. В день "сотрудник" должен делать по несколько выкупов, каких именно товаров - будет указывать наниматель в чате. "Первые несколько сделок тоже проходят гладко: новоявленный сотрудник выкупает недорогие вещи и получает свои деньги с процентами. Все выглядит прозрачно: мошенники рисуют жертве видимость "личного" кабинета с учётом всех переводов, заказов и сделок", - отмечает Пожарская. Вскоре "работодатель" просит выкупить товар на более крупные суммы в течение одного дня, при этом компенсация потраченных денег и вознаграждение за работу прекращается из-за "технического сбоя" или потому, что задание нужно выполнить срочно, в очень ограниченный срок. Жертва вкладывает в "выкуп" больше своих средств, влезает в долги и кредиты. "Встречались случаи, когда, помимо вложений, от сотрудника требуют перевода дополнительных сумм на уплату налогов. Как результат: жертва впадает в стресс из-за уже потраченных средств, готова совершать нелогичные поступки, лишь бы вернуть вложенное", - заключила Пожарская.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, россия, финансы, москва, ближний восток, европа, telegram, whatsapp, ozon
Технологии, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, Telegram, WhatsApp, Ozon
05:30 20.02.2025
 
Эксперт рассказала о мошеннических рассылках о работе на маркетплейсах

Эксперт Пожарская: россияне теряют до полутора миллионов рублей из-за мошеннических схем

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россияне теряют до полутора миллионов рублей, попадая под воздействие мошеннических схем с массовыми рассылками о работе на "маркетплейсах", рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская.
"Мы еженедельно получаем сигналы о массовых рассылках в мессенджерах. Злоумышленники заманивают в свой псевдобизнес людей и обдирают их до нитки. На сегодняшний день в ТОПе ложных нанимателей – известные российские маркетплейсы... В нашей практике диапазон потерь граждан - от пары десятков тысяч до полутора миллионов рублей", - сказала она.
Пожарская рассказала, что мошенническая схема "деньги за лайки" стала появляться в конце 2022 года, для подобных рассылок в Telegram характерна скрытая информация профиля такого "менеджера", а в WhatsApp сообщения приходят от бизнес-аккаунтов, зарегистрированных на номера телефонов стран Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Европы и Африки.
Она рассказала, что занятость, которую обещают мошенники-"менеджеры", – всего 30-60 минут в день, зато "заработать" можно от 3 до 50 тысяч рублей, что довольно заманчиво. Собеседники, представляющиеся сотрудниками Ozon или Wildberries, набирают новых членов команды: требуются пользователи, которые будут ставить лайки на товары, повышая тем самым рейтинг продавцов.
"На начальном этапе, чтобы повысить доверие жертвы, ей назначают менеджера-куратора, добавляют в чат сотрудников, где обсуждаются достижения и назначаются премии. Обязательно за первые несколько "смен" выплачивается обещанное вознаграждение. Позже, когда жертва убеждена в простоте и прибыльности такой работы, кураторы предлагают повысить доход, выкупая товар", - подчеркнула эксперт.
По ее словам, согласно мошеннической схеме, потраченные деньги обещают вернуть вместе с зарплатой. В день "сотрудник" должен делать по несколько выкупов, каких именно товаров - будет указывать наниматель в чате. "Первые несколько сделок тоже проходят гладко: новоявленный сотрудник выкупает недорогие вещи и получает свои деньги с процентами. Все выглядит прозрачно: мошенники рисуют жертве видимость "личного" кабинета с учётом всех переводов, заказов и сделок", - отмечает Пожарская.
Вскоре "работодатель" просит выкупить товар на более крупные суммы в течение одного дня, при этом компенсация потраченных денег и вознаграждение за работу прекращается из-за "технического сбоя" или потому, что задание нужно выполнить срочно, в очень ограниченный срок. Жертва вкладывает в "выкуп" больше своих средств, влезает в долги и кредиты.
"Встречались случаи, когда, помимо вложений, от сотрудника требуют перевода дополнительных сумм на уплату налогов. Как результат: жертва впадает в стресс из-за уже потраченных средств, готова совершать нелогичные поступки, лишь бы вернуть вложенное", - заключила Пожарская.
 
ТехнологииРОССИЯФинансыМОСКВАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕВРОПАTelegramWhatsAppOzon
 
 
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