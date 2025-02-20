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Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России
Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России
Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, в начале этого года медианная цена... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T05:15+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, в начале этого года медианная цена составила 81 рубль за килограмм, оказавшись на 3% ниже аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время", - привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.
Медианная цена – это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен – выше этого.
При этом число покупок гречки, как выяснили исследователи, оказалось выше на 5% в сравнении год к году.
Основная причина такой ценовой динамики, поясняют аналитики, – большой объем предложения, поскольку еще высокий объем запасов крупы.
"Скорее всего, цены останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия, однако из-за сокращения посевов в 2024 году далее ожидается рост ценника", - добавляют они.
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россия
Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России
"Платформа ОФД": цены на гречку в России снижаются уже два года подряд
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, в начале этого года медианная цена составила 81 рубль за килограмм, оказавшись на 3% ниже аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время", - привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года.
Медианная цена – это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен – выше этого.
При этом число покупок гречки, как выяснили исследователи, оказалось выше на 5% в сравнении год к году.
Основная причина такой ценовой динамики, поясняют аналитики, – большой объем предложения, поскольку еще высокий объем запасов крупы.
"Скорее всего, цены останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия, однако из-за сокращения посевов в 2024 году далее ожидается рост ценника", - добавляют они.