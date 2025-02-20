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Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России

Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России - 20.02.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении цен на гречку в России

Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, в начале этого года медианная цена... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:15+0300

2025-02-20T05:15+0300

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экономика

россия

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на гречку в России благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов снижаются уже два года подряд, в начале этого года медианная цена составила 81 рубль за килограмм, оказавшись на 3% ниже аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 килограмм крупы составила 81 рубль, что на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время", - привели данные аналитики, изучив средние чеки за период с 1 января по 15 февраля этого и прошлого года. Медианная цена – это цена среднего товара в выборке: половина цен товаров из выборки ниже этого значения, а половина цен – выше этого. При этом число покупок гречки, как выяснили исследователи, оказалось выше на 5% в сравнении год к году. Основная причина такой ценовой динамики, поясняют аналитики, – большой объем предложения, поскольку еще высокий объем запасов крупы. "Скорее всего, цены останутся стабильными до конца квартала или даже первого полугодия, однако из-за сокращения посевов в 2024 году далее ожидается рост ценника", - добавляют они.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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