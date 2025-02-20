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Россия готова наращивать поставки разной продукции в ОАЭ, заявил Патрушев - 20.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия готова наращивать поставки разной продукции в ОАЭ, заявил Патрушев
Россия готова наращивать поставки разной продукции в ОАЭ, заявил Патрушев - 20.02.2025, ПРАЙМ
Россия готова наращивать поставки разной продукции в ОАЭ, заявил Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о готовности России наращивать экспорт зерна, мяса и кондитерских изделий в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T13:55+0300
2025-02-20T13:55+0300
экономика
россия
оаэ
дмитрий патрушев
сельское хозяйство
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о готовности России наращивать экспорт зерна, мяса и кондитерских изделий в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на встрече с заместителем премьер-министра, министром финансов ОАЭ и первым заместителем правителя эмирата Дубай, Мактумом бин Мохаммедом Аль-Мактумом."В России активно развиваются производство и экспорт халяльных продуктов, которые отвечают всем стандартам, применяемым в ОАЭ", - цитируют в аппарате вице-премьера его слова. Патрушев подчеркнул динамичное развитие отношений между странами и отметил, что за прошлый год товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами вырос почти на треть.В ходе встречи также были обсуждены возможности активизации диалога между финансовыми организациями России и ОАЭ, сообщили в аппарате вице-премьера.В обсуждении вопросов двусторонней повестки приняли участие госминистр по финансовым вопросам Мохаммед бин Хади Аль-Хусейни, госминистр по международному сотрудничеству Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими, министр по изменению климата и окружающей среде ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Аль-Шамси, директор департамента экономики и туризма эмирата Дубай Хиляль Саид Хальфан Аль-Марри и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммед Ахмед Султан Эсса Аль-Джабер.
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россия, оаэ, дмитрий патрушев, сельское хозяйство
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, Дмитрий Патрушев, Сельское хозяйство
13:55 20.02.2025
 
Россия готова наращивать поставки разной продукции в ОАЭ, заявил Патрушев

Патрушев: Россия готова импортировать в ОАЭ зерна, мясо и кондитерскую продукцию

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСаммит глав государств-членов ОДКБ в Кремле
Саммит глав государств-членов ОДКБ в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о готовности России наращивать экспорт зерна, мяса и кондитерских изделий в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на встрече с заместителем премьер-министра, министром финансов ОАЭ и первым заместителем правителя эмирата Дубай, Мактумом бин Мохаммедом Аль-Мактумом.
"В России активно развиваются производство и экспорт халяльных продуктов, которые отвечают всем стандартам, применяемым в ОАЭ", - цитируют в аппарате вице-премьера его слова.
Патрушев подчеркнул динамичное развитие отношений между странами и отметил, что за прошлый год товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами вырос почти на треть.
В ходе встречи также были обсуждены возможности активизации диалога между финансовыми организациями России и ОАЭ, сообщили в аппарате вице-премьера.
В обсуждении вопросов двусторонней повестки приняли участие госминистр по финансовым вопросам Мохаммед бин Хади Аль-Хусейни, госминистр по международному сотрудничеству Рим бинт Ибрагим Аль-Хашими, министр по изменению климата и окружающей среде ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Аль-Шамси, директор департамента экономики и туризма эмирата Дубай Хиляль Саид Хальфан Аль-Марри и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммед Ахмед Султан Эсса Аль-Джабер.
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