https://1prime.ru/20250220/eksport-855105713.html

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в ОАЭ вырос на 20%

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в ОАЭ вырос на 20% - 20.02.2025, ПРАЙМ

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в ОАЭ вырос на 20%

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за январь-сентябрь 2024 года в стоимостном выражении вырос на 20% - до 6 миллионов | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T14:04+0300

2025-02-20T14:04+0300

2025-02-20T14:04+0300

экономика

россия

оаэ

дмитрий патрушев

рыбный союз

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за январь-сентябрь 2024 года в стоимостном выражении вырос на 20% - до 6 миллионов долларов, подсчитали в Аналитическом центре Рыбного союза на основе данных таможенной статистики ОАЭ. "Российский экспорт рыбы и морепродуктов ОАЭ за январь-сентябрь 2024 года снизился на 6% к аналогичному периоду 2023 года в весе − до 0,5 тысячи тонн и вырос на 20% в деньгах − до 6 миллионов долларов", - говорится в сообщении Рыбного союза. Там также отметили, что за 9 месяцев общие поставки российской продукции АПК в ОАЭ выросли в весе почти в 2 раза год к году и превысили 1 миллион тонн, а в денежном - на 50%, до 340 миллионов долларов. При этом на рыбу и морепродукты пришлось только 0,5% экспорта продукции АПК в натуральном выражении и 2% − в денежном. Отмечается, что Россия импортирует из ОАЭ в основном бакалейную продукцию, например, орехи и табак, а вот на импорт рыбы и морепродуктов за 9 месяцев пришлось лишь 0,01% от поставок из Эмиратов − порядка 100 тонн. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе международной выставки Gulfood-2025 накануне отметил, что товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ в 2024 году увеличился на 30%.

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оаэ

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россия, оаэ, дмитрий патрушев, рыбный союз