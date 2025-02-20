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ЕЦБ заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году - 20.02.2025, ПРАЙМ
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ЕЦБ заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году
ЕЦБ заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году
Европейский Центробанк (ЕЦБ) сообщил о рекордном убытке в 2024 году, который был обусловлен осуществляемой им монетарной политикой, говорится в пресс-релизе... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T17:15+0300
2025-02-20T17:15+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Европейский Центробанк (ЕЦБ) сообщил о рекордном убытке в 2024 году, который был обусловлен осуществляемой им монетарной политикой, говорится в пресс-релизе регулятора.Отмечается, что убыток составил 7,944 миллиарда евро в сравнении с 1,3 миллиарда евро в предыдущем году. Однако, благодаря освобождению 6,62 миллиарда евро из резервов, убыток был частично компенсирован, и чистый результат составил 1,3 миллиарда евро.В то же время, ЕЦБ продолжает хранить убыток на своем балансе и переносить его на будущие прибыли. По этой причине, центральные банки еврозоны не будут распределять прибыль между собой.
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ецб, бизнес
Экономика, ЕЦБ, Бизнес
17:15 20.02.2025
 
ЕЦБ заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году

ЕЦБ заявил о рекордном уровне убытка в 2024 году из-за собственной политики

© Unsplash/Mauro SbicegoЛого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
Лого Европейского Центрального Банка, Франкфурт, Германия
© Unsplash/Mauro Sbicego
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Европейский Центробанк (ЕЦБ) сообщил о рекордном убытке в 2024 году, который был обусловлен осуществляемой им монетарной политикой, говорится в пресс-релизе регулятора.
Отмечается, что убыток составил 7,944 миллиарда евро в сравнении с 1,3 миллиарда евро в предыдущем году. Однако, благодаря освобождению 6,62 миллиарда евро из резервов, убыток был частично компенсирован, и чистый результат составил 1,3 миллиарда евро.
В то же время, ЕЦБ продолжает хранить убыток на своем балансе и переносить его на будущие прибыли. По этой причине, центральные банки еврозоны не будут распределять прибыль между собой.
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