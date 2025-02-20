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ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России - 20.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за четвертый квартал 2024 года снизилась на 15,9 процентного пункта и по состоянию на 1 января текущего года составила... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:32+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за четвертый квартал 2024 года снизилась на 15,9 процентного пункта и по состоянию на 1 января текущего года составила 28,1%, свидетельствуют данные Банка России. Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало января текущего года в натуральном выражении снизился до 9,097 миллиарда долларов с 14,399 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
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рынки, финансы
Банк России, Рынки, Финансы
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
ЦБ: доля нерезидентов в евробондах России снизилась за IV квартал до 28,1%
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за четвертый квартал 2024 года снизилась на 15,9 процентного пункта и по состоянию на 1 января текущего года составила 28,1%, свидетельствуют данные Банка России.
Совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало января текущего года в натуральном выражении снизился до 9,097 миллиарда долларов с 14,399 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам