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ФАС проверит логистические центры магазинов "Светофор"
ФАС проверит логистические центры магазинов "Светофор" - 20.02.2025, ПРАЙМ
ФАС проверит логистические центры магазинов "Светофор"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения... | 20.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле, соответствующее поручение служба направила в региональные управления, сообщили в ФАС. "ФАС проверит деятельность логистических центров "Светофора" на предмет соблюдения требований Закона о торговле. Соответствующее поручение служба направила в региональные управления", - говорится в сообщении. В службе уточнили, что антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров и запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней, возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, возмещение не связанных с исполнением договора расходов. В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС РФ применят меры антимонопольного реагирования, заключили там. В свою очередь ранее этой зимой суды Москвы приостановили деятельность нескольких магазинов продуктов сети "Светофор" за нарушение санитарных норм. Кроме того, в январе территориальные управления Россельхознадзора выявили в сети магазинов множество нарушений при реализации пищевых продуктов. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции, отмечал Россельхознадзор.
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РОССИЯ, Светофор, Бизнес, ФАС РФ
ФАС проверит логистические центры магазинов "Светофор"
ФАС проверит логистические центры магазинов "Светофор" на соблюдение закона о торговле
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит деятельность распределительных центров сети продуктовых магазинов "Светофор" на предмет соблюдения требований закона о торговле, соответствующее поручение служба направила в региональные управления, сообщили в ФАС.
"ФАС проверит деятельность логистических центров "Светофора" на предмет соблюдения требований Закона о торговле. Соответствующее поручение служба направила в региональные управления", - говорится в сообщении.
В службе уточнили, что антимонопольные органы изучат договоры поставки, в том числе на предмет соблюдения сроков оплаты продовольственных товаров и запретов на возврат товаров со сроком годности до 30 дней и навязывание условия о возврате товаров со сроком годности свыше 30 дней, возмещение поставщиками затрат на утилизацию или уничтожение непроданной продукции, возмещение не связанных с исполнением договора расходов.
В случае выявления нарушений торгового законодательства территориальные управления ФАС РФ применят меры антимонопольного реагирования, заключили там.
В свою очередь ранее этой зимой суды Москвы приостановили деятельность нескольких магазинов продуктов сети "Светофор" за нарушение санитарных норм.
Кроме того, в январе территориальные управления Россельхознадзора выявили в сети магазинов множество нарушений при реализации пищевых продуктов. По выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, информация направлена в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции, отмечал Россельхознадзор.
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