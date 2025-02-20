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ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей

ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей - 20.02.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T11:03+0300

2025-02-20T11:03+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в 10 регионах. В 3 субъектах сделки согласованы с направленными на обеспечение конкуренции предписаниями", - сообщили в службе. Отмечается, что служба рассмотрела ходатайства ООО "Ригла" о приобретении 32 организаций, реализующих лекарственные препараты в границах Бурятии и Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей и Еврейской автономной области. По словам ведомства, после совершения сделок группа лиц ООО "Ригла" займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.

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бизнес, россия, ригла, фас рф