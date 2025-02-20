https://1prime.ru/20250220/fas-855096060.html
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей - 20.02.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:03+0300
2025-02-20T11:03+0300
2025-02-20T11:04+0300
бизнес
россия
ригла
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/80818/36/808183696_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_ae11014ccafcbf1892107f6ff2fa6869.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в 10 регионах. В 3 субъектах сделки согласованы с направленными на обеспечение конкуренции предписаниями", - сообщили в службе. Отмечается, что служба рассмотрела ходатайства ООО "Ригла" о приобретении 32 организаций, реализующих лекарственные препараты в границах Бурятии и Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей и Еврейской автономной области. По словам ведомства, после совершения сделок группа лиц ООО "Ригла" займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.
https://1prime.ru/20230616/840846785.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80818/36/808183696_0:1:2729:2048_1920x0_80_0_0_ed22fdb38721f0c23eb7e3f9452a7827.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ригла, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, РИГЛА, ФАС РФ
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в десяти регионах
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в 10 регионах. В 3 субъектах сделки согласованы с направленными на обеспечение конкуренции предписаниями", - сообщили в службе.
Отмечается, что служба рассмотрела ходатайства ООО "Ригла" о приобретении 32 организаций, реализующих лекарственные препараты в границах Бурятии и Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей и Еврейской автономной области.
По словам ведомства, после совершения сделок группа лиц ООО "Ригла" займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.
"Ригла" начнет блокировать нелегальные лекарства через "Честный знак"