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ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей - 20.02.2025, ПРАЙМ
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ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей - 20.02.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:03+0300
2025-02-20T11:04+0300
бизнес
россия
ригла
фас рф
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в 10 регионах. В 3 субъектах сделки согласованы с направленными на обеспечение конкуренции предписаниями", - сообщили в службе. Отмечается, что служба рассмотрела ходатайства ООО "Ригла" о приобретении 32 организаций, реализующих лекарственные препараты в границах Бурятии и Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей и Еврейской автономной области. По словам ведомства, после совершения сделок группа лиц ООО "Ригла" займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.
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бизнес, россия, ригла, фас рф
Бизнес, РОССИЯ, РИГЛА, ФАС РФ
11:03 20.02.2025 (обновлено: 11:04 20.02.2025)
 
ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей

ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в десяти регионах

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАптеки "Ригла" в Москве
Аптеки Ригла в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала "Ригле" приобретение 16 аптечных сетей в 10 регионах Дальнего Востока, по трем регионам выданы предписания, направленные на обеспечение конкуренции, сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала "Ригле" приобретение ряда аптечных сетей в 10 регионах. В 3 субъектах сделки согласованы с направленными на обеспечение конкуренции предписаниями", - сообщили в службе.
Отмечается, что служба рассмотрела ходатайства ООО "Ригла" о приобретении 32 организаций, реализующих лекарственные препараты в границах Бурятии и Якутии, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей и Еврейской автономной области.
По словам ведомства, после совершения сделок группа лиц ООО "Ригла" займет доминирующее положение в Камчатском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской области. В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции.
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