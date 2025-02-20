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Сенат США одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Сенат США одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР
Сенат США одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР - 20.02.2025, ПРАЙМ
Сенат США одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР
Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T22:47+0300
2025-02-20T22:47+0300
политика
сенат сша
фбр
глава
одобрение
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN. "За - 51, "против" - 49, (назначение - ред.) подтверждено", - заявили в конгрессе. Пателя, в том числе во время слушаний в сенате о его назначении, критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.
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сенат сша, фбр, глава, одобрение
Политика, сенат США, ФБР, глава, Одобрение
22:47 20.02.2025
 
Сенат США одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР

C-SPAN: американский сенат одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы ФБР

© www.fbi.govЭмблема ФБР
Эмблема ФБР
© www.fbi.gov
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Американский сенат в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР), следует из трансляции заседания на телеканале C-SPAN.
"За - 51, "против" - 49, (назначение - ред.) подтверждено", - заявили в конгрессе.
Жетон и табельный пистолет сотрудника ФБР - ПРАЙМ, 1920, 02.01.2025
Маск сделал тревожное заявление о ФБР
2 января, 22:16
Пателя, в том числе во время слушаний в сенате о его назначении, критиковали за недостаточный опыт в сфере госуправления, радикальные высказывания о ФБР в прошлом и продвижение конспирологических теорий.
 
Политикасенат СШАФБРглаваОдобрение
 
 
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