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ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль
ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль - 20.02.2025, ПРАЙМ
ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль
Федеральная налоговая служба России (ФНС) будет оценивать целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T05:45+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) будет оценивать целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) глобального минимального налога на прибыль, для этого изучит влияние данной реформы на российских участников международных групп компаний, соответствующие мероприятия предусмотрены в плане работы ведомства на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
В частности, планируется "оценка целесообразности внесения в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих правила минимального эффективного уровня налогообложения российских участников международных групп компаний (МГК) в связи с внедрением в отдельных иностранных государствах (территориях) глобального минимального налога (т.н. "GloBE Rules").
Результатом должна стать "разработка модели и проведение расчетов для оценки влияния глобального минимального налога на российских участников МГК, с точки зрения наличия рисков дополнительного налогообложения в иностранных государствах (территориях) прибыли таких компаний". Этой работой налоговая служба будет заниматься в течение 2025-2027 годов.
Глобальный минимальный налог вводится в рамках второй части налоговой реформы ОЭСР - Pillar-2. Она предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль для международных холдингов в 15%, чтобы предотвратить различные офшорные схемы. Если окажется, что компания платит налог на прибыль меньше 15% в стране своей регистрации, ей могут доначислить разницу в стране, где она продает свои товар ы или услуги. Под эти правила подпадают международные холдинги с годовой выручкой более 750 миллионов евро. Среди них могут оказаться и российские компании, которые пользуются льготами по налогу на прибыль.
ВЕРОЯТНЫЕ КОНТРМЕРЫ
На возможные риски для российских компаний из-за глобального налога в прошлом году указывал Минфин РФ. Министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что его министерство намерено внимательно изучать налоговые декларации российских компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar-2. Если окажется, что в 2024 году кто-то из них заплатил налог с российской налоговой базы за пределами страны, глава Минфина обещал "предпринимать контрмеры".
"Наиболее вероятным сценарием для реализации Pillar-2 в России является внедрение квалифицированного внутреннего минимального дополнительного налога (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax). Это позволит России самостоятельно собирать дополнительный налог до достижения минимальной 15% ставки, не допуская его уплаты в других юрисдикциях", – объяснила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.
Эксперт не исключила, что может потребоваться пересмотр существующих в России налоговых льгот и преференциальных режимов. "Также, скорее всего, потребуется адаптировать правила определения налоговой базы, так как для целей Pillar 2 используется прибыль по финансовой отчетности, а не по налоговому учету", – добавила Мемрук.
Глобальная реформа ОЭСР реализуется с 2021 года, и Россия изначально принимала активное участие в ее разработке. Сейчас сотрудничество России с организацией приостановлено, но власти РФ следят за ходом реформы, чтобы при необходимости принять решение о "донастройке" национального законодательства, если она затронет интересы российского бизнеса.
Глобальная налоговая реформа строится на двух так называемых "столпах": Pillar-1 и Pillar-2. Первая часть реформы - Pillar-1 касается распределения прибыли транснациональных компаний по странам их присутствия. Она затрагивает интересы бизнеса глобальным оборотом более 20 миллиардов евро в год и рентабельностью продаж более 10% - таких компаний в России нет.
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рф, антон силуанов, оэср, минфин, минфин рф
Экономика, РФ, Антон Силуанов, ОЭСР, Минфин, Минфин РФ
ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль
ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль на участников МГК
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) будет оценивать целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) глобального минимального налога на прибыль, для этого изучит влияние данной реформы на российских участников международных групп компаний, соответствующие мероприятия предусмотрены в плане работы ведомства на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
В частности, планируется "оценка целесообразности внесения в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих правила минимального эффективного уровня налогообложения российских участников международных групп компаний (МГК) в связи с внедрением в отдельных иностранных государствах (территориях) глобального минимального налога (т.н. "GloBE Rules").
Результатом должна стать "разработка модели и проведение расчетов для оценки влияния глобального минимального налога на российских участников МГК, с точки зрения наличия рисков дополнительного налогообложения в иностранных государствах (территориях) прибыли таких компаний". Этой работой налоговая служба будет заниматься в течение 2025-2027 годов.
Глобальный минимальный налог вводится в рамках второй части налоговой реформы ОЭСР - Pillar-2. Она предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль для международных холдингов в 15%, чтобы предотвратить различные офшорные схемы. Если окажется, что компания платит налог на прибыль меньше 15% в стране своей регистрации, ей могут доначислить разницу в стране, где она продает свои товар ы или услуги. Под эти правила подпадают международные холдинги с годовой выручкой более 750 миллионов евро. Среди них могут оказаться и российские компании, которые пользуются льготами по налогу на прибыль.
На возможные риски для российских компаний из-за глобального налога в прошлом году указывал Минфин РФ. Министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что его министерство намерено внимательно изучать налоговые декларации российских компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar-2. Если окажется, что в 2024 году кто-то из них заплатил налог с российской налоговой базы за пределами страны, глава Минфина обещал "предпринимать контрмеры".
"Наиболее вероятным сценарием для реализации Pillar-2 в России является внедрение квалифицированного внутреннего минимального дополнительного налога (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax). Это позволит России самостоятельно собирать дополнительный налог до достижения минимальной 15% ставки, не допуская его уплаты в других юрисдикциях", – объяснила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.
Эксперт не исключила, что может потребоваться пересмотр существующих в России налоговых льгот и преференциальных режимов. "Также, скорее всего, потребуется адаптировать правила определения налоговой базы, так как для целей Pillar 2 используется прибыль по финансовой отчетности, а не по налоговому учету", – добавила Мемрук.
Глобальная реформа ОЭСР реализуется с 2021 года, и Россия изначально принимала активное участие в ее разработке. Сейчас сотрудничество России с организацией приостановлено, но власти РФ следят за ходом реформы, чтобы при необходимости принять решение о "донастройке" национального законодательства, если она затронет интересы российского бизнеса.
Глобальная налоговая реформа строится на двух так называемых "столпах": Pillar-1 и Pillar-2. Первая часть реформы - Pillar-1 касается распределения прибыли транснациональных компаний по странам их присутствия. Она затрагивает интересы бизнеса глобальным оборотом более 20 миллиардов евро в год и рентабельностью продаж более 10% - таких компаний в России нет.