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ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль

ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль - 20.02.2025, ПРАЙМ

ФНС изучит влияние глобального минимального налога на прибыль

Федеральная налоговая служба России (ФНС) будет оценивать целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:45+0300

2025-02-20T05:45+0300

2025-02-20T05:45+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) будет оценивать целесообразность налоговых изменений в РФ из-за внедрения в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) глобального минимального налога на прибыль, для этого изучит влияние данной реформы на российских участников международных групп компаний, соответствующие мероприятия предусмотрены в плане работы ведомства на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости. В частности, планируется "оценка целесообразности внесения в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих правила минимального эффективного уровня налогообложения российских участников международных групп компаний (МГК) в связи с внедрением в отдельных иностранных государствах (территориях) глобального минимального налога (т.н. "GloBE Rules"). Результатом должна стать "разработка модели и проведение расчетов для оценки влияния глобального минимального налога на российских участников МГК, с точки зрения наличия рисков дополнительного налогообложения в иностранных государствах (территориях) прибыли таких компаний". Этой работой налоговая служба будет заниматься в течение 2025-2027 годов. Глобальный минимальный налог вводится в рамках второй части налоговой реформы ОЭСР - Pillar-2. Она предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль для международных холдингов в 15%, чтобы предотвратить различные офшорные схемы. Если окажется, что компания платит налог на прибыль меньше 15% в стране своей регистрации, ей могут доначислить разницу в стране, где она продает свои товар ы или услуги. Под эти правила подпадают международные холдинги с годовой выручкой более 750 миллионов евро. Среди них могут оказаться и российские компании, которые пользуются льготами по налогу на прибыль. ВЕРОЯТНЫЕ КОНТРМЕРЫ На возможные риски для российских компаний из-за глобального налога в прошлом году указывал Минфин РФ. Министр финансов Антон Силуанов в декабре говорил, что его министерство намерено внимательно изучать налоговые декларации российских компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar-2. Если окажется, что в 2024 году кто-то из них заплатил налог с российской налоговой базы за пределами страны, глава Минфина обещал "предпринимать контрмеры". "Наиболее вероятным сценарием для реализации Pillar-2 в России является внедрение квалифицированного внутреннего минимального дополнительного налога (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax). Это позволит России самостоятельно собирать дополнительный налог до достижения минимальной 15% ставки, не допуская его уплаты в других юрисдикциях", – объяснила РИА Новости основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Эксперт не исключила, что может потребоваться пересмотр существующих в России налоговых льгот и преференциальных режимов. "Также, скорее всего, потребуется адаптировать правила определения налоговой базы, так как для целей Pillar 2 используется прибыль по финансовой отчетности, а не по налоговому учету", – добавила Мемрук. Глобальная реформа ОЭСР реализуется с 2021 года, и Россия изначально принимала активное участие в ее разработке. Сейчас сотрудничество России с организацией приостановлено, но власти РФ следят за ходом реформы, чтобы при необходимости принять решение о "донастройке" национального законодательства, если она затронет интересы российского бизнеса. Глобальная налоговая реформа строится на двух так называемых "столпах": Pillar-1 и Pillar-2. Первая часть реформы - Pillar-1 касается распределения прибыли транснациональных компаний по странам их присутствия. Она затрагивает интересы бизнеса глобальным оборотом более 20 миллиардов евро в год и рентабельностью продаж более 10% - таких компаний в России нет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, антон силуанов, оэср, минфин, минфин рф