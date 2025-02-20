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ФСБ нейтрализовала диверсанта, планировавшего теракт

ФСБ нейтрализовала диверсанта, планировавшего теракт - 20.02.2025, ПРАЙМ

ФСБ нейтрализовала диверсанта, планировавшего теракт

Силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T09:54+0300

2025-02-20T09:54+0300

2025-02-20T09:54+0300

происшествия

россия

фсб

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Силовики уничтожили диверсанта, по заданию украинских спецслужб планировавшего подрыв машины чиновника в Саратовской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности России предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина Российской Федерации 1976 года рождения", - говорится в сообщении. Диверсант, прошедший подготовку в Киеве, был направлен в Россию для совершения терактов. Он следил за маршрутами чиновника и собирал данные о военном аэродроме в Энгельсе, фиксируя удары БПЛА по объектам ТЭК. По указанию куратора он изъял взрывное устройство из тайника для подрыва автомобиля госчиновника. "Во время задержания злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники органов федеральной службы безопасности и гражданское население не пострадали", - отмечается в релизе. На месте происшествия изъято взрывное устройство и пистолет Макарова. В доме диверсанта найдены взрывчатые вещества и средства наблюдения, возбуждено уголовное дело.

https://1prime.ru/20250213/fsb-854899677.html

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