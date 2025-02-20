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Биржевые цены на газ в Европе снижаются

Биржевые цены на газ в Европе снижаются - 20.02.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе снижаются

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг снижаются, находясь в ценовом коридоре 505-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:25+0300

2025-02-20T13:25+0300

2025-02-20T13:25+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг снижаются, находясь в ценовом коридоре 505-520 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 505 долларов (-3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 13.05 мск их стоимость составляла 518,8 доллара (-0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 520,5 доллара за тысячу кубометров. При этом днями ранее биржевой газ в Европе был ещё дороже – на прошлой неделе котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. А средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, торги, европа, ice