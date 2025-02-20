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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга уменьшились на 1,2%, примерно до 514 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 20.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга уменьшились на 1,2%, примерно до 514 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 505 долларов (-3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 503,2 доллара (-3,3%), ценовой максимум – 525,6 доллара (+1%). Последние фьючерсы торговались по 514,2 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 520,5 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе в прошлый вторник впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Стоимость уменьшилась уже почти на 19% с максимального значения 11 февраля в 632,9 доллара. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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