https://1prime.ru/20250220/gd-855085426.html
В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград
В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград - 20.02.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград
Депутаты Госдумы внесут в палату межфракционный законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T01:19+0300
2025-02-20T01:19+0300
2025-02-20T01:19+0300
общество
экономика
бизнес
дмитрий гусев
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855085426.jpg?1740003590
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату межфракционный законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом проектируется изменение в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением и сбытом знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами, штрафовать граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей, а юридических лиц - от 85 до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков.
"Награды - это символ героизма, а не товар. Торговать копиями - значит, плевать на подвиги тех, кто их заслужил. Наша инициатива вводит штрафы и конфискацию таких псевдонаград. Это важно как никогда - и в год 80-летия Победы, и накануне 23 февраля, когда мы чествуем защитников Отечества. Награда - не сувенир, а почет и честь, которые нельзя купить на рынке", - рассказал РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
По его мнению, законопроект сохранит символическую ценность наград, что особенно важно в Год защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, дмитрий гусев, владимир путин, госдума
Общество , Экономика, Бизнес, Дмитрий Гусев, Владимир Путин, Госдума
В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград
В Госдуму внесут проект о штрафах за имитацию госнаград
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату межфракционный законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом проектируется изменение в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением и сбытом знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами, штрафовать граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей, а юридических лиц - от 85 до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков.
"Награды - это символ героизма, а не товар. Торговать копиями - значит, плевать на подвиги тех, кто их заслужил. Наша инициатива вводит штрафы и конфискацию таких псевдонаград. Это важно как никогда - и в год 80-летия Победы, и накануне 23 февраля, когда мы чествуем защитников Отечества. Награда - не сувенир, а почет и честь, которые нельзя купить на рынке", - рассказал РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
По его мнению, законопроект сохранит символическую ценность наград, что особенно важно в Год защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.