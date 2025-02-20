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В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград

В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград - 20.02.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о штрафах за имитацию госнаград

Депутаты Госдумы внесут в палату межфракционный законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T01:19+0300

2025-02-20T01:19+0300

2025-02-20T01:19+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату межфракционный законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 100 тысяч рублей за имитацию государственных наград, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом проектируется изменение в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением и сбытом знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке. Законопроектом предлагается за изготовление, продажу и приобретение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с госнаградами, штрафовать граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от четырех до пяти тысяч рублей, а юридических лиц - от 85 до 100 тысяч рублей с конфискацией знаков. "Награды - это символ героизма, а не товар. Торговать копиями - значит, плевать на подвиги тех, кто их заслужил. Наша инициатива вводит штрафы и конфискацию таких псевдонаград. Это важно как никогда - и в год 80-летия Победы, и накануне 23 февраля, когда мы чествуем защитников Отечества. Награда - не сувенир, а почет и честь, которые нельзя купить на рынке", - рассказал РИА Новости соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). По его мнению, законопроект сохранит символическую ценность наград, что особенно важно в Год защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, дмитрий гусев, владимир путин, госдума