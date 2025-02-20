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В Германии пройдут досрочные парламентские выборы

В Германии пройдут досрочные парламентские выборы - 20.02.2025, ПРАЙМ

В Германии пройдут досрочные парламентские выборы

В Германии через три дня пройдут досрочные парламентские выборы, которые, судя по опросам сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T00:25+0300

2025-02-20T00:25+0300

2025-02-20T00:25+0300

общество

германия

украина

берлин

олаф шольц

фридрих мерц

адг

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БЕРЛИН, 20 фев - ПРАЙМ. В Германии через три дня пройдут досрочные парламентские выборы, которые, судя по опросам сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии" (АдГ). Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером. ОПРОСЫ На протяжении последних месяцев опросы общественного мнения показывают примерно одну и ту же картину: явным фаворитом предвыборной гонки является ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем: рейтинг блока колеблется в районе 30%. На втором месте идёт АдГ с рейтингом около 20%. На третьем месте идут социал-демократы Шольца, чей рейтинг находится в диапазоне 14-17%. Не сильно от СДПГ отстают и их партнеры по коалиции, "Зеленые", чей уровень поддержки находится в диапазоне 12-14%. Эти четыре политические силы явно преодолеют пятипроцентный порог прохождения в бундестаг. Еще три партии прилагают активные усилия для преодоления этого порога: СвДП, "Левые" и недавно образованный "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). "Левые" на протяжении многих месяцев считались аутсайдерами в этой борьбе: их рейтинг опускался даже ниже 3%. Однако в последние недели поддержка партии стала резко расти и сейчас находится в диапазоне 5-7%, а опрос института YouGov и вовсе прочит "Левым" 9% голосов. Напротив, ССВ долгое время имел уровень поддержки стабильно выше 5%, но в последние недели популярность партии стала проседать: сейчас ее рейтинг составляет 4-5%. Ровно такая же ситуация и у члена распавшейся коалиции СвДП. ШОЛЬЦ НЕ УСТАЛ, НО МОЖЕТ УЙТИ Несмотря на то, что СДПГ Шольца по всем опросам идет лишь на третьем месте, канцлер полон оптимизма касательно сохранения своей должности. В своих многочисленных выступлениях Шольц постоянно подчеркивает свое желание остаться канцлером на второй срок и указывает на то, что и перед прошлыми выборами рейтинг СДПГ долгое время был существенно ниже конечного результата. В то же время, выступая на подкасте Jung & Naiv, Шольц заявил о том, что намерен покинуть политику после того, как перестанет быть канцлером. При этом Шольц не уточнил, будет ли он отказываться от мандата депутата бундестага, который он должен получить по итогам выборов. При текущем раскладе наиболее вероятным кандидатом на пост канцлера после выбора видится Мерц, которого недавно модератор панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности по ошибке уже назвала канцлером Германии. Тем не менее для создания правительства ему придется искать союзников по будущей коалиции. Мерц четко отвергает возможность сотрудничества с АдГ, поэтому наиболее вероятными кандидатами на роль младшего партнера по коалиции представляются СДПГ и "Зеленые". МИГРАНТЫ И КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ Двумя ключевыми темами предвыборной кампании стали миграция и отношение к продолжающемуся конфликту на Украине. Тема миграции вышла на первый план после ряда недавних нападений в Магдебурге, Ашаффенбурге и Мюнхене, которые были совершены мигрантами. В конце января блок ХДС/ХСС даже попытался принять законопроект об ужесточении миграционного законодательства, который с минимальном перевесом был отклонен бундестагом. После этого по Германии прокатилась волна демонстраций против ХДС/ХСС и Мерца, поскольку вместе с его блоком за законопроект голосовала и АдГ. Что же касается конфликта на Украине, то здесь большинство партий - ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленые", СвДП и "Левые" - в целом выступают за продолжение текущего политического курса, сводящегося к продолжению помощи Киеву и дальнейшему санкционному давлению на Москву. Разницы в позициях сводятся к деталям: в частности, поиску средств для поддержки Украины и усиления собственных вооруженных сил. Против продолжения поддержки Украины и за мирные переговоры с последующей нормализацией отношений с Россией выступают две партии из числа тех, что могут попасть в бундестаг: АдГ и ССВ. В частности, обе партии указывают на провал политики санкций, которая, по их мнению, принесла больше проблем немецкой экономике, чем российской. Также обе партии выступают за возобновление импорта российских энергоносителей, что, на их взгляд, было залогом успешного развития экономики ФРГ в предыдущие десятилетия.

германия

украина

берлин

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общество , германия, украина, берлин, олаф шольц, фридрих мерц, адг