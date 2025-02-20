Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива - 20.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250220/germanija-855086850.html
Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива
Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива - 20.02.2025, ПРАЙМ
Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива
Германия в декабре прошлого года поставила в Россию минимальный объем пива с апреля 2022 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T04:17+0300
2025-02-20T04:17+0300
экономика
бизнес
россия
германия
латвия
литва
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855086850.jpg?1740014268
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Германия в декабре прошлого года поставила в Россию минимальный объем пива с апреля 2022 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, Россия в конце прошлого года ввезла 6,9 тысячи тонн немецкого пива, что в 1,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом это стало минимальным объемом импорта с апреля 2022 года, когда российские компании приобрели в Германии 6,5 тысячи тонн пива. В денежном выражении стоимость продаж снизилась в 1,7 раза - до 4,7 миллиона евро. Меньше последний раз было в июне 2022 года (4,3 миллиона евро). Также в декабре уменьшился спрос России на бельгийское пиво - почти на 20% по сравнению с показателем годом ранее, до 1,7 миллиона евро, из Латвии - на половину, до 1,5 миллиона и из Литвы - в 3,1 раза, до 1,1 миллиона евро. В то же время выросли поставки их Чехии - до 3,4 миллиона евро с 2,8 миллиона годом ранее, а также из Польши - в 4,6 раза, до 2,3 миллиона евро. В целом Евросоюз в конце прошлого года сократил поставки пива в Россию на четверть - до 15,05 миллиона евро.
германия
латвия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, германия, латвия, литва, ес
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЕС
04:17 20.02.2025
 
Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива

Евростат: Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива с апреля 2022 года

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Германия в декабре прошлого года поставила в Россию минимальный объем пива с апреля 2022 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости.
Так, Россия в конце прошлого года ввезла 6,9 тысячи тонн немецкого пива, что в 1,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом это стало минимальным объемом импорта с апреля 2022 года, когда российские компании приобрели в Германии 6,5 тысячи тонн пива.
В денежном выражении стоимость продаж снизилась в 1,7 раза - до 4,7 миллиона евро. Меньше последний раз было в июне 2022 года (4,3 миллиона евро).
Также в декабре уменьшился спрос России на бельгийское пиво - почти на 20% по сравнению с показателем годом ранее, до 1,7 миллиона евро, из Латвии - на половину, до 1,5 миллиона и из Литвы - в 3,1 раза, до 1,1 миллиона евро.
В то же время выросли поставки их Чехии - до 3,4 миллиона евро с 2,8 миллиона годом ранее, а также из Польши - в 4,6 раза, до 2,3 миллиона евро.
В целом Евросоюз в конце прошлого года сократил поставки пива в Россию на четверть - до 15,05 миллиона евро.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГЕРМАНИЯЛАТВИЯЛИТВАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала