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Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива

Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива - 20.02.2025, ПРАЙМ

Германия в декабре поставила в Россию минимальный объем пива

Германия в декабре прошлого года поставила в Россию минимальный объем пива с апреля 2022 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T04:17+0300

2025-02-20T04:17+0300

2025-02-20T04:17+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Германия в декабре прошлого года поставила в Россию минимальный объем пива с апреля 2022 года, следует из данных Евростата, которые изучило РИА Новости. Так, Россия в конце прошлого года ввезла 6,9 тысячи тонн немецкого пива, что в 1,9 раза меньше показателя годом ранее. При этом это стало минимальным объемом импорта с апреля 2022 года, когда российские компании приобрели в Германии 6,5 тысячи тонн пива. В денежном выражении стоимость продаж снизилась в 1,7 раза - до 4,7 миллиона евро. Меньше последний раз было в июне 2022 года (4,3 миллиона евро). Также в декабре уменьшился спрос России на бельгийское пиво - почти на 20% по сравнению с показателем годом ранее, до 1,7 миллиона евро, из Латвии - на половину, до 1,5 миллиона и из Литвы - в 3,1 раза, до 1,1 миллиона евро. В то же время выросли поставки их Чехии - до 3,4 миллиона евро с 2,8 миллиона годом ранее, а также из Польши - в 4,6 раза, до 2,3 миллиона евро. В целом Евросоюз в конце прошлого года сократил поставки пива в Россию на четверть - до 15,05 миллиона евро.

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бизнес, россия, германия, латвия, литва, ес