https://1prime.ru/20250220/grossi-855093927.html

Глава МАГАТЭ отметил рост военной активности в районе ЗАЭС

Глава МАГАТЭ отметил рост военной активности в районе ЗАЭС - 20.02.2025, ПРАЙМ

Глава МАГАТЭ отметил рост военной активности в районе ЗАЭС

МАГАТЭ в последнее время отмечает возросшую военную активность в районе Запорожской АЭС, что пока не позволяет провести ротацию экспертов агентства, а... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:06+0300

2025-02-20T10:06+0300

2025-02-20T10:06+0300

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851154229_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_cbd5bf82801f7b46850f524e65ce244b.jpg

ТОКИО, 20 фев – ПРАЙМ. МАГАТЭ в последнее время отмечает возросшую военную активность в районе Запорожской АЭС, что пока не позволяет провести ротацию экспертов агентства, а неопределенность в отношении урегулирования по Украине может качнуть ситуацию с безопасностью вокруг станции как в одну, так и в другую сторону, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Токио. "В последнее время мы отмечаем возросшую военную активность в районе ЗАЭС. Почему? Этот вопрос я лучше оставлю военным. Но мы отмечаем усиление военной активности. Очень сложно сейчас поймать "окно тишины", поэтому даже ротация экспертов была задержана", - отметил Гросси. По мнению гендиректора МАГАТЭ, ситуация в районе станции частично сдерживается именно за счет постоянного присутствия экспертов агентства на ЗАЭС. Также, отметил Гросси, МАТАГЭ постоянно поддерживает контакты высокого уровня со всеми сторонами. "При этом неопределенность относительно урегулирования по Украине может привести к тому, что ситуация с безопасностью вокруг станции может качнуться как в лучшую сторону, но так и в обратную", - подчеркнул Гросси. В середине февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что перенесенная ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС не состоялась из-за провокационных действий Украины, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Кроме того, по ее словам, при возвращении колонна, в которой находились российские военные и эксперты секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20250212/zaes-854888359.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс