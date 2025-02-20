https://1prime.ru/20250220/import-855103586.html

Россия планирует снизить импорт редких и редкоземельных металлов до 45%

Россия планирует снизить импорт редких и редкоземельных металлов до 45% - 20.02.2025, ПРАЙМ

Россия планирует снизить импорт редких и редкоземельных металлов до 45%

Россия в ближайшие шесть лет планирует снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75% и выйти на объем добычи такого сырья в 50... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:15+0300

2025-02-20T13:15+0300

2025-02-20T13:15+0300

экономика

россия

промышленность

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088772_0:289:2615:1760_1920x0_80_0_0_3d01ed78ca4115c22a2d0f60fd30b486.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в ближайшие шесть лет планирует снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов до 45% с нынешних 75% и выйти на объем добычи такого сырья в 50 тысяч тонн, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на Форуме будущих технологий. "Есть конкретные показатели, на которые мы планируем выйти по итогу ближайших шести лет - это 50 тысяч тонн добычи, собственно говоря, этих металлов для крупнотоннажного производства. И доля импорта, к сожалению, у нас пока достаточно высокая. Это где-то три четверти от объема потребления - 75% и даже больше по некоторым позициям - это импорт. Мы планируем за шесть лет добиться снижения до 45% импорта", - сказал Алиханов, говоря о ситуации с редкими и редкоземельными металлами. Глава Минпромторга добавил, что в России наиболее высокий уровень импортозависимости – от 45% и выше – наблюдается в производстве химических волокон, парфюмерии и косметики, шин, а также в резинотехнической промышленности. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года с участием президента России. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2023 году Форум будущих технологий был посвящен квантовым технологиям, в 2024 году - медицине будущего. В 2025 году форум посвящен новым материалам и химии.

https://1prime.ru/20250220/tramp-855086400.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, антон алиханов, минпромторг