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Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье
Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье - 20.02.2025, ПРАЙМ
Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье
В 2024 году в Московской области было запущено 80 импортозамещающих предприятий, что позволило привлечь более 81 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:04+0300
2025-02-20T15:04+0300
экономика
промышленность
московская область
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В 2024 году в Московской области было запущено 80 импортозамещающих предприятий, что позволило привлечь более 81 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева."Общий объем инвестиций в запуск этих импортозамещающих производств составил более 81 миллиарда рублей. На новых предприятиях, после вывода на полную мощность, будет создано более 7 тысяч рабочих мест. Всего с 2022 года в регионе реализовано 159 проектов технологического суверенитета", - также говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста региона со ссылкой на Зиновьеву.По данным ведомства, В Протвино компания "Турбокомплект" в 2024 году запустила производство корпусов для турбокомпрессоров, инвестировав в этот проект 1,5 миллиарда рублей. Ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие обеспечит 80 рабочих мест.В Сергиево-Посадском городском округе компания "Новые технологии и материалы" реализовала проект по созданию производства ферритовых электродвигателей и комплектующих, вложив в него 267 миллионов рублей. Благодаря инвестициям в проект было создано более 30 новых рабочих мест.Всего в Московской области за последние три года к реализации заявлено более 380 проектов технологического суверенитета.
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промышленность, московская область
Экономика, Промышленность, Московская область
15:04 20.02.2025
 
Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье

В Подмосковье 80 импортозамещающих предприятий запустили производство в 2024 году

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОткрытие спиртзавода "Альфа" ОАО "Талвис"
Открытие спиртзавода Альфа ОАО Талвис - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В 2024 году в Московской области было запущено 80 импортозамещающих предприятий, что позволило привлечь более 81 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Общий объем инвестиций в запуск этих импортозамещающих производств составил более 81 миллиарда рублей. На новых предприятиях, после вывода на полную мощность, будет создано более 7 тысяч рабочих мест. Всего с 2022 года в регионе реализовано 159 проектов технологического суверенитета", - также говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста региона со ссылкой на Зиновьеву.
По данным ведомства, В Протвино компания "Турбокомплект" в 2024 году запустила производство корпусов для турбокомпрессоров, инвестировав в этот проект 1,5 миллиарда рублей. Ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие обеспечит 80 рабочих мест.
В Сергиево-Посадском городском округе компания "Новые технологии и материалы" реализовала проект по созданию производства ферритовых электродвигателей и комплектующих, вложив в него 267 миллионов рублей. Благодаря инвестициям в проект было создано более 30 новых рабочих мест.
Всего в Московской области за последние три года к реализации заявлено более 380 проектов технологического суверенитета.
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ЭкономикаПромышленностьМосковская область
 
 
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