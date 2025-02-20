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Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье

Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье - 20.02.2025, ПРАЙМ

Зиновьева раскрыла количество импортозамещающих предприятий в Подмосковье

В 2024 году в Московской области было запущено 80 импортозамещающих предприятий, что позволило привлечь более 81 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:04+0300

2025-02-20T15:04+0300

2025-02-20T15:04+0300

экономика

промышленность

московская область

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В 2024 году в Московской области было запущено 80 импортозамещающих предприятий, что позволило привлечь более 81 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева."Общий объем инвестиций в запуск этих импортозамещающих производств составил более 81 миллиарда рублей. На новых предприятиях, после вывода на полную мощность, будет создано более 7 тысяч рабочих мест. Всего с 2022 года в регионе реализовано 159 проектов технологического суверенитета", - также говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста региона со ссылкой на Зиновьеву.По данным ведомства, В Протвино компания "Турбокомплект" в 2024 году запустила производство корпусов для турбокомпрессоров, инвестировав в этот проект 1,5 миллиарда рублей. Ожидается, что после выхода на полную мощность предприятие обеспечит 80 рабочих мест.В Сергиево-Посадском городском округе компания "Новые технологии и материалы" реализовала проект по созданию производства ферритовых электродвигателей и комплектующих, вложив в него 267 миллионов рублей. Благодаря инвестициям в проект было создано более 30 новых рабочих мест.Всего в Московской области за последние три года к реализации заявлено более 380 проектов технологического суверенитета.

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промышленность, московская область