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Фондовые индексы АТР преимущественно снизились

Фондовые индексы АТР преимущественно снизились - 20.02.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снизились, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:59+0300

2025-02-20T13:59+0300

2025-02-20T13:59+0300

экономика

рынки

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снизились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,02%, до 3 350,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,55%, до 2 056,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,6%, до 22 576,98 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,65%, до 2 654,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,15%, до 8 322,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,29%, до 38 675,5 пункта. Ране в четверг центробанк Китая принял решение о сохранении учётной ставки - годовой ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) - на уровне 3,1%. При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также осталась на уровне прошлого месяца в 3,6%. Оба показателя совпали с прогнозами аналитиков. Инвесторы в Азии теперь ожидают публикации данных об инфляции в Японии, которая планируется на пятницу. Прогнозируется, что годовой индекс потребительских цен в стране по итогам января вырос на 3,7% по сравнению с 3,6% по итогам прошлого года.

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