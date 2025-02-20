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Кабмин рассмотрит изменения в правилах покупки опасных газов - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Кабмин рассмотрит изменения в правилах покупки опасных газов
Кабмин рассмотрит изменения в правилах покупки опасных газов - 20.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин рассмотрит изменения в правилах покупки опасных газов
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения, согласно которым Минздрав РФ наделяется полномочием утверждать перечень документов,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T00:37+0300
2025-02-20T00:37+0300
экономика
газ
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рф
минздрав
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения, согласно которым Минздрав РФ наделяется полномочием утверждать перечень документов, удостоверяющих личность и возраст при покупке потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 608 (в части внесения изменения в Положение о министерстве здравоохранения Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что проектом постановления предусматривается наделение Минздрава России полномочием утверждать перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст лица, приобретающего потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения.
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газ, москва, рф, минздрав, минздрав рф
Экономика, Газ, МОСКВА, РФ, Минздрав, Минздрав РФ
00:37 20.02.2025
 
Кабмин рассмотрит изменения в правилах покупки опасных газов

Кабмин рассмотрит изменения в законодательство о паспортах при покупке опасных товаров

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения, согласно которым Минздрав РФ наделяется полномочием утверждать перечень документов, удостоверяющих личность и возраст при покупке потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменения в постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 608 (в части внесения изменения в Положение о министерстве здравоохранения Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом постановления предусматривается наделение Минздрава России полномочием утверждать перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить возраст лица, приобретающего потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения.
 
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