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Кабмин уточнит действие коэффициента на тарифы на электричество

Кабмин уточнит действие коэффициента на тарифы на электричество - 20.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин уточнит действие коэффициента на тарифы на электричество

Постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T13:41+0300

2025-02-20T13:41+0300

2025-02-20T13:41+0300

энергетика

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госдума

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Постановление кабмина РФ, которое, в частности, вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для потребителей, проживающих в домах без газового отопления на территории любого субъекта РФ, будет принято до конца февраля, заявили в комитете Госдумы по энергетике. С 1 января в России были введены разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) тарифные диапазоны потребления электроэнергии для населения. Однако кабмин также ввел исключения для некоторых субъектов РФ, где уровень газификации составляет менее 5%. Для них диапазоны потребления будут устанавливаться с коэффициентом 1,8 в период отопительного сезона – с января по апрель. "На повышающий коэффициент до 1,8 к объемам потребления могут рассчитывать граждане, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах, подтвердивших право собственности на дом и наличие электроотопления соответствующими документами. Коэффициенты будут действовать только в отопительный период. Принятие проекта планируется в феврале 2025 года, по информации председателя комитета Государственной Думы по энергетике Николая Шульгинова, документ уже находится на подписи у председателя правительства РФ Михаила Мишустина", - сообщили там. Ранее в четверг было проведено второе совещание в комитете на эту тему, в нем также участвовали замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак и замруководителя ФАС Геннадий Магазинов. Постановление предусматривает расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в негазифицированных жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ. Также в постановлении прописана необходимость пересмотра органами власти субъектов РФ тарифов на электроэнергию для населения исходя из новых правил не позднее 1 марта текущего года, а также проведения пересчета стоимости электроэнергии за прошедшие январь и февраль. По мнению участников совещания, несмотря на нововведения, система дифференцированных тарифов все еще нуждается в дальнейшей настройке для борьбы с "серым" майнингом и перекрестным субсидированием в электроэнергетике, сказано также в сообщении.

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