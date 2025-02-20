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Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации

Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации - 20.02.2025, ПРАЙМ

Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации

Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T15:17+0300

2025-02-20T15:17+0300

2025-02-20T15:17+0300

экономика

финансы

рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что для многодетных семей, участников специальной военной операции, их близких, ветеранов, людей с невысокими доходами предусмотрены дополнительные льготы. Государство компенсирует часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования и на строительство газовой сети до жилого помещения, это не менее 100 тысяч рублей. На такие цели из федерального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей. "Чтобы продолжать оказывать поддержку этим категориям граждан, мы продлим действие правил представления субсидий на текущий год и выделим еще 1 миллиард рублей. Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

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финансы, рф, михаил мишустин