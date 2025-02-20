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Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации - 20.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250220/kabmin-855107908.html
Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации
Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации - 20.02.2025, ПРАЙМ
Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации
Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:17+0300
2025-02-20T15:17+0300
экономика
финансы
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что для многодетных семей, участников специальной военной операции, их близких, ветеранов, людей с невысокими доходами предусмотрены дополнительные льготы. Государство компенсирует часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования и на строительство газовой сети до жилого помещения, это не менее 100 тысяч рублей. На такие цели из федерального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей. "Чтобы продолжать оказывать поддержку этим категориям граждан, мы продлим действие правил представления субсидий на текущий год и выделим еще 1 миллиард рублей. Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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финансы, рф, михаил мишустин
Экономика, Финансы, РФ, Михаил Мишустин
15:17 20.02.2025
 
Кабмин выделит 1 млрд рублей для продления Программы соцгазификации

Кабмин выделит 1 млрд руб для продления Программы соцгазификации для льготников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кабинет министров выделит дополнительно один миллиард рублей для продления Программы социальной газификации для льготных категорий граждан, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил, что для многодетных семей, участников специальной военной операции, их близких, ветеранов, людей с невысокими доходами предусмотрены дополнительные льготы. Государство компенсирует часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования и на строительство газовой сети до жилого помещения, это не менее 100 тысяч рублей. На такие цели из федерального бюджета было направлено почти 2 миллиарда рублей.
"Чтобы продолжать оказывать поддержку этим категориям граждан, мы продлим действие правил представления субсидий на текущий год и выделим еще 1 миллиард рублей. Благодаря государственному финансированию больше домов в этом году будет обеспечено теплом и горячей водой", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
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