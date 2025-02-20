https://1prime.ru/20250220/kellog-855091314.html

Келлог анонсировал "полезные обсуждения" на Украине с Ермаком и другими

Келлог анонсировал "полезные обсуждения" на Украине с Ермаком и другими - 20.02.2025, ПРАЙМ

Келлог анонсировал "полезные обсуждения" на Украине с Ермаком и другими

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой офиса Владимира... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T09:00+0300

2025-02-20T09:00+0300

2025-02-20T09:00+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что в четверг в рамках визита в Киев проведет "полезные обсуждения" с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и другими чиновниками. Келлог прибыл в Киев накануне. Тогда он заявил, что в рамках визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог "увидеть ситуацию на месте" и оценить положение украинских военных. "Рад снова вернуться на Украину. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы положить конец этой жестокой войне, но США намерены выполнить сложную работу, чтобы помочь создать устойчивый мир. Полезные беседы сегодня с такими официальными лицами, как Андрей Ермак, и завтра будут еще", - написал Келлог в своем аккаунте в X. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Администрация президента США, как передавало 16 февраля агентство Блумберг со ссылкой на источники, планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.

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общество , украина, сша, кит келлог