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Китай призвал США прекратить размахивать "тарифной дубинкой"

Китай призвал США прекратить размахивать "тарифной дубинкой" - 20.02.2025, ПРАЙМ

Китай призвал США прекратить размахивать "тарифной дубинкой"

Китай призывает США прекратить размахивать "тарифной дубинкой" по любому поводу, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:36+0300

2025-02-20T12:36+0300

2025-02-20T12:36+0300

экономика

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ПЕКИН, 20 фев – ПРАЙМ. Китай призывает США прекратить размахивать "тарифной дубинкой" по любому поводу, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Ядун. Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "Китай обратил внимание, что США недавно объявили о введении так называемых зеркальных пошлин для всех своих торговых партнеров. Китай глубоко обеспокоен этим", - заявил Хэ Ядун. Он отметил, что международная торговля, основанная на ресурсах и сравнительных преимуществах каждой страны, эффективно способствует развитию глобальной экономики и повышает благосостояние людей во всех странах. "США считают, что понесли убытки в международной торговле, и хотят повысить таможенные пошлины для всех торговых партнеров путем введения так называемых "взаимных пошлин"… Это типичный образец политики односторонних действий и протекционизма", - подчеркнул представитель ведомства. Хэ Ядун указал, что вступление в силу таких пошлин США неизбежно нанесет серьезный урон многосторонней торговой системе, основанной на таких правилах, как режим наибольшего благоприятствования, нанесет удар по глобальным цепочкам поставок, а также внесет значительную неопределенность в нормальную международную торгово-экономическую деятельность. "Китай призывает США не размахивать "тарифной дубинкой" по любому поводу и не использовать таможенные пошлины в качестве инструмента для принуждения других", - заявил он, подчеркнув, что победителей в тарифных войнах не будет. По его словам, США следует исправить свои ошибочные действия и работать с другими странами, чтобы найти решение проблем путем равноправных консультаций. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

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китай, сша