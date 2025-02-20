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Отношения России и КНР крайне важны для стабильности в мире, заявил Лавров - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Отношения России и КНР крайне важны для стабильности в мире, заявил Лавров
Отношения России и КНР крайне важны для стабильности в мире, заявил Лавров - 20.02.2025, ПРАЙМ
Отношения России и КНР крайне важны для стабильности в мире, заявил Лавров
Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T14:39+0300
2025-02-20T14:39+0300
политика
россия
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент (РФ) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И в Йоханнесбурге. "Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации", - сообщил российский министр. Он отметил, что российско-китайские отношения "стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации". "И в этом наши цели абсолютно совпадают. Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и безусловно в "группе двадцати", которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе", - заявил Лавров.
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россия, китай, сергей лавров, ван и, си цзиньпин, оон, асеан
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сергей Лавров, Ван И, Си Цзиньпин, ООН, АСЕАН
14:39 20.02.2025
 
Отношения России и КНР крайне важны для стабильности в мире, заявил Лавров

Лавров: российско-китайские отношения - значимый фактор стабилизации в мире

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
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ЙОХАННЕСБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Российско-китайские отношения стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, начало нового года для наших отношений было весьма урожайным. Нет сомнений, что дальнейшая работа в ходе 2025 года будет приносить результаты на основе тех задач, которые определили президент (РФ) Путин и председатель (КНР) Си Цзиньпин, в том числе в ходе недавних обстоятельных новогодних контактов", - сказал Лавров, открывая встречу с главой МИД КНР Ван И в Йоханнесбурге.
"Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации", - сообщил российский министр.
Он отметил, что российско-китайские отношения "стали и остаются все более значимым фактором стабилизации международной обстановки, недопущения ее скатывания к тотальной конфронтации".
"И в этом наши цели абсолютно совпадают. Мы продолжим работать в стратегической связке и в ООН, особенно в Совете безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, в БРИКС, АСЕАН и безусловно в "группе двадцати", которая является важной ступенью продвижения принципов многополярности и ступенью привыкания наших западных коллег к честной, справедливой, равноправной и взаимоуважительной работе", - заявил Лавров.
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ПолитикаРОССИЯКИТАЙСергей ЛавровВан ИСи ЦзиньпинООНАСЕАН
 
 
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