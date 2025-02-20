https://1prime.ru/20250220/kompanii-855108417.html
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании - 20.02.2025, ПРАЙМ
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:32+0300
2025-02-20T15:32+0300
2025-02-20T15:32+0300
бизнес
россия
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей. "Важное значение имеет правовая позиция, на основе которой установлена возможность банкротства иностранных организаций в России при наличии тесной связи этой организации с территорией нашего государства", - сказала она. Подносова отметила, что этот вопрос законодательно не урегулирован и в условиях законодательного пробела Верховный суд исходил из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты. "К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций", - добавила она.
https://1prime.ru/20250220/sud-855107661.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Верховный суд
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании
Подносова: российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей.
"Важное значение имеет правовая позиция, на основе которой установлена возможность банкротства иностранных организаций в России при наличии тесной связи этой организации с территорией нашего государства", - сказала она.
Подносова отметила, что этот вопрос законодательно не урегулирован и в условиях законодательного пробела Верховный суд исходил из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты.
"К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций", - добавила она.
Суды РФ конфисковали коррупционного имущества на 450 млн рублей