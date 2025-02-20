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Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании - 20.02.2025, ПРАЙМ
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:32+0300
2025-02-20T15:32+0300
бизнес
россия
верховный суд
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей. "Важное значение имеет правовая позиция, на основе которой установлена возможность банкротства иностранных организаций в России при наличии тесной связи этой организации с территорией нашего государства", - сказала она. Подносова отметила, что этот вопрос законодательно не урегулирован и в условиях законодательного пробела Верховный суд исходил из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты. "К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций", - добавила она.
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бизнес, россия, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Верховный суд
15:32 20.02.2025
 
Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании

Подносова: российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские суды за год обанкротили 72 иностранные компании, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей.
"Важное значение имеет правовая позиция, на основе которой установлена возможность банкротства иностранных организаций в России при наличии тесной связи этой организации с территорией нашего государства", - сказала она.
Подносова отметила, что этот вопрос законодательно не урегулирован и в условиях законодательного пробела Верховный суд исходил из того, что права российских кредиторов не могут остаться без защиты.
"К концу 2024 года арбитражными судами первых инстанций было введено 72 процедуры банкротства иностранных организаций", - добавила она.
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