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Эстония весной временно закроет КПП на границе с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Эстония весной временно закроет КПП на границе с Россией
Эстония весной временно закроет КПП на границе с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ
Эстония весной временно закроет КПП на границе с Россией
Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T23:33+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года, передает портал Delfi со ссылкой на указ. "Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода "Нарва-1" обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка", - говорится в указе. Согласно указу, в это время полиция совместно с пограничной охраной организуют учения "Щит". Если учения не будут проведены, то "готовность департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится", отмечается в указе. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
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эстония, закрытие кпп, россия
ЭСТОНИЯ, закрытие КПП, РОССИЯ
23:33 20.02.2025 (обновлено: 23:34 20.02.2025)
 
Эстония весной временно закроет КПП на границе с Россией

Delfi: Эстония весной закроет КПП на границе с Россией на три дня из-за учений

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правительство Эстонии подписало указ о закрытии КПП "Нарва-1" на границе с Россией из-за учений полиции и погранохраны в период с 30 апреля по 2 мая 2025 года, передает портал Delfi со ссылкой на указ.
"Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода "Нарва-1" обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка", - говорится в указе.
Согласно указу, в это время полиция совместно с пограничной охраной организуют учения "Щит". Если учения не будут проведены, то "готовность департамента полиции и погранохраны к обеспечению национальной безопасности и общественного порядка снизится", отмечается в указе.
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Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру.
 
ЭСТОНИЯзакрытие КППРОССИЯ
 
 
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