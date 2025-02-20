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Над Крымом и Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Над Крымом и Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника - 20.02.2025, ПРАЙМ
Над Крымом и Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и один - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T07:47+0300
2025-02-20T07:47+0300
2025-02-20T07:47+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и один - над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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РОССИЯ, Общество , МОСКВА, КРЫМ, Минобороны РФ
Над Крымом и Брянской областью уничтожили три украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила три беспилотника над Крымом и один над Брянской областью