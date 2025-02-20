https://1prime.ru/20250220/kurs-855090085.html

Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции

Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции - 20.02.2025, ПРАЙМ

Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции

Курс доллара снижается к японской валюте в четверг утром в направлении 150 иен на ожидании ускорения инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T08:13+0300

2025-02-20T08:13+0300

2025-02-20T08:13+0300

экономика

рынки

торги

япония

https://cdnn.1prime.ru/img/76305/53/763055328_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_905db955dccfe2e034b96c782cde5674.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к японской валюте в четверг утром в направлении 150 иен на ожидании ускорения инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.52 мск курс доллара к иене опускается до 150,32 иены с уровня прошлого закрытия в 151,47 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,0429 доллара с 1,0422 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 107,02 пункта. В пятницу планируется публикация данных об инфляции в Японии. Аналитики прогнозируют, что годовой индекс потребительских цен в стране по итогам января вырос на 3,7% по сравнению с 3,6% по итогам прошлого года. "Если показатель инфляции будет выше ожиданий, то существует большая вероятность того, что курс доллара к иене упадет ниже 150 иен и может даже пробить уровень до того, как будут опубликованы данные", - приводит агентство Bloomberg комментарий стратега Mizuho Securities Co Сёки Омори. Инвесторы также оценивают выступление члена правления центробанка Японии Хадзиме Такаты в среду, в котором он заявил о необходимости рассмотрения вопроса постепенного повышения учетной ставки регулятора.

https://1prime.ru/20250217/iena-854981953.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, япония