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Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции - 20.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250220/kurs-855090085.html
Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции
Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции - 20.02.2025, ПРАЙМ
Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции
Курс доллара снижается к японской валюте в четверг утром в направлении 150 иен на ожидании ускорения инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T08:13+0300
2025-02-20T08:13+0300
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к японской валюте в четверг утром в направлении 150 иен на ожидании ускорения инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.52 мск курс доллара к иене опускается до 150,32 иены с уровня прошлого закрытия в 151,47 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,0429 доллара с 1,0422 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 107,02 пункта. В пятницу планируется публикация данных об инфляции в Японии. Аналитики прогнозируют, что годовой индекс потребительских цен в стране по итогам января вырос на 3,7% по сравнению с 3,6% по итогам прошлого года. "Если показатель инфляции будет выше ожиданий, то существует большая вероятность того, что курс доллара к иене упадет ниже 150 иен и может даже пробить уровень до того, как будут опубликованы данные", - приводит агентство Bloomberg комментарий стратега Mizuho Securities Co Сёки Омори. Инвесторы также оценивают выступление члена правления центробанка Японии Хадзиме Такаты в среду, в котором он заявил о необходимости рассмотрения вопроса постепенного повышения учетной ставки регулятора.
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рынки, торги, япония
Экономика, Рынки, Торги, ЯПОНИЯ
08:13 20.02.2025
 
Японская иена укрепляется к доллару на ожидании ускорения инфляции

Иена укрепляется к доллару на ожидании показателей инфляции в Японии в четверг

© fotolia.com / Gina SandersИена
Иена - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© fotolia.com / Gina Sanders
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к японской валюте в четверг утром в направлении 150 иен на ожидании ускорения инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.52 мск курс доллара к иене опускается до 150,32 иены с уровня прошлого закрытия в 151,47 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,0429 доллара с 1,0422 доллара за евро. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 107,02 пункта.
В пятницу планируется публикация данных об инфляции в Японии. Аналитики прогнозируют, что годовой индекс потребительских цен в стране по итогам января вырос на 3,7% по сравнению с 3,6% по итогам прошлого года.
"Если показатель инфляции будет выше ожиданий, то существует большая вероятность того, что курс доллара к иене упадет ниже 150 иен и может даже пробить уровень до того, как будут опубликованы данные", - приводит агентство Bloomberg комментарий стратега Mizuho Securities Co Сёки Омори.
Инвесторы также оценивают выступление члена правления центробанка Японии Хадзиме Такаты в среду, в котором он заявил о необходимости рассмотрения вопроса постепенного повышения учетной ставки регулятора.
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Иена укрепляется к доллару после выхода данных по ВВП Японии
17 февраля, 08:21
 
ЭкономикаРынкиТоргиЯПОНИЯ
 
 
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