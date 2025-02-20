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США могут лишиться важного металла на фоне пошлин против Китая - 20.02.2025, ПРАЙМ
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США могут лишиться важного металла на фоне пошлин против Китая
США могут лишиться важного металла на фоне пошлин против Китая - 20.02.2025, ПРАЙМ
США могут лишиться важного металла на фоне пошлин против Китая
Необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если президент страны Дональд Трамп продолжит... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:37+0300
2025-02-20T15:37+0300
экономика
китай
сша
литий
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если президент страны Дональд Трамп продолжит вводить пошлины против Китая, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. По данным агентства, Китай перерабатывает более 90% мировых поставок редкоземельных элементов, а литий, имеющий большое значение для технологического сектора, также часто относят к этой группе. При этом, как указывает агентство, США импортируют более 80% используемых ими редкоземельных элементов, причём большая часть этого импорта поступает из Китая. Отмечается, что они необходимы для вибрации мобильных телефонов, работы жёстких дисков компьютеров, а также используются в ветряных турбинах, электромобилях и других отраслях, которые США стремятся развивать. "Литий и другие элементы, необходимые США для жизненно важной обороны, энергетики и других целей, могут стать более труднодоступными, если администрация Трампа продолжит вводить пошлины и проводить другую протекционистскую политику, направленную против Китая", - пишет агентство. Как пишет Ассошиэйтед Пресс, торговая война влияет на производящие мобильные телефоны и другие технологические компании, которые производят свою продукцию в Китае. Более того, согласно агентству, ожидается, что спрос на редкоземельные элементы и литий будет только расти в течение следующих нескольких десятилетий. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако затем Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.
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китай, сша, литий
Экономика, КИТАЙ, США, литий
15:37 20.02.2025
 
США могут лишиться важного металла на фоне пошлин против Китая

AP: Необходимый для США литий станет труднодоступным из-за пошлин против КНР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМелитопольский литейный завод
Мелитопольский литейный завод - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если президент страны Дональд Трамп продолжит вводить пошлины против Китая, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, Китай перерабатывает более 90% мировых поставок редкоземельных элементов, а литий, имеющий большое значение для технологического сектора, также часто относят к этой группе. При этом, как указывает агентство, США импортируют более 80% используемых ими редкоземельных элементов, причём большая часть этого импорта поступает из Китая. Отмечается, что они необходимы для вибрации мобильных телефонов, работы жёстких дисков компьютеров, а также используются в ветряных турбинах, электромобилях и других отраслях, которые США стремятся развивать.
"Литий и другие элементы, необходимые США для жизненно важной обороны, энергетики и других целей, могут стать более труднодоступными, если администрация Трампа продолжит вводить пошлины и проводить другую протекционистскую политику, направленную против Китая", - пишет агентство.
Как пишет Ассошиэйтед Пресс, торговая война влияет на производящие мобильные телефоны и другие технологические компании, которые производят свою продукцию в Китае. Более того, согласно агентству, ожидается, что спрос на редкоземельные элементы и литий будет только расти в течение следующих нескольких десятилетий.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако затем Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Литий - основное сырье для аккумуляторов, спрос на которые заметно растет из-за электрификации транспорта по всему миру. Кроме того, литий используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах.
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