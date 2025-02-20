https://1prime.ru/20250220/mask-855085646.html
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста - 20.02.2025, ПРАЙМ
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, ранее скончавшегося в... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T02:02+0300
2025-02-20T02:02+0300
2025-02-20T02:02+0300
общество
украина
москва
сша
владимир зеленский
владимир путин
grayzone
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855085646.jpg?1740006120
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, ранее скончавшегося в украинской тюрьме.
"Зеленский убил американского журналиста!" - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь при этом отметил, что Лира относился к Зеленскому критически.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
украина
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, москва, сша, владимир зеленский, владимир путин, grayzone
Общество , УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Grayzone
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста и блогера Гонсало Лиры
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский виновен в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, ранее скончавшегося в украинской тюрьме.
"Зеленский убил американского журналиста!" - написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию пользователя о гибели Гонсало Лиры. Пользователь при этом отметил, что Лира относился к Зеленскому критически.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой - старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.