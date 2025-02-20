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WP выяснила, сколько американцев одобряют работу Маска у Трампа

WP выяснила, сколько американцев одобряют работу Маска у Трампа - 20.02.2025, ПРАЙМ

WP выяснила, сколько американцев одобряют работу Маска у Трампа

Почти половина американцев не одобряют деятельность американского предпринимателя Илона Маска в администрации США, следует из опроса, проведенного компанией... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T20:03+0300

2025-02-20T20:03+0300

2025-02-20T20:06+0300

политика

илон маск

администрация сша

опрос

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Почти половина американцев не одобряют деятельность американского предпринимателя Илона Маска в администрации США, следует из опроса, проведенного компанией Ipsos совместно с газетой Washington Post, которая ранее назвала Маска "теневым президентом" Соединенных Штатов. В конце декабря газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. Из результатов опроса следует, что 49% респондентов не одобряют работу Маска в администрации США. Противоположную точку зрения высказали 34% опрошенных. Кроме того, 52% респондентов не одобряют закрытие Маском федеральных агентств, которые он считает ненужными, при этом 37% американцев полагают, что Маск сокращает в основном расточительные программы, а 34% - что он сокращает необходимые. Также, согласно опросу, 63% американцев выразили обеспокоенность тем, что команда Маска получила доступ к конфиденциальным персональным данным отдельных лиц. Опрос проводился с 13 по 18 февраля среди более 2,6 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 2,1 процентных пункта. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, администрация сша, опрос