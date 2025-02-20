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Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала - 20.02.2025, ПРАЙМ
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала
Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T11:12+0300
2025-02-20T11:12+0300
экономика
россия
совфед
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку. Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесён в Госдуму правительством РФ. Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Отмечается, что по оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей. Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
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россия, совфед
Экономика, РОССИЯ, Совфед
11:12 20.02.2025
 
Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала

Совфед рассмотрит закон о продлении программы маткапитала до конца 2030 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании 26 февраля рассмотрит закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года, этот вопрос включен в повестку.
Сейчас период действия программы материнского капитала ограничен 31 декабря 2026 года. Законопроект, продлевающий действие программы, был внесён в Госдуму правительством РФ.
Согласно сопроводительным документам к закону, правительство РФ прогнозирует, что примерно 4,9 миллиона семей приобретут право на материнский капитал в 2027-2030 годах. Отмечается, что по оценке кабмина на реализацию программы маткапитала в этот период потребуется около 2,8 триллиона рублей.
Продлить программу материнского капитала еще на пять лет – до 31 декабря 2030 года - предложил ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
%маткапитал
В Госдуме рассмотрят проект о продлении программы маткапитала
17 февраля, 17:11
 
ЭкономикаРОССИЯСовфед
 
 
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