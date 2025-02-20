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Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией

Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ

Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией

Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:47+0300

2025-02-20T12:47+0300

2025-02-20T12:47+0300

экономика

россия

эфиопия

валентина матвиенко

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АДДИС-АБЕБА, 20 фев - ПРАЙМ. Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В заключительный день официального визита в страну Матвиенко принял президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие. Спикер СФ рассказала ему об итогах переговоров с премьер-министром Абием Ахмедом Али и председателями обеих палат парламента, сообщает пресс-служба Совета Федерации. "По словам (председателя СФ) Валентины Матвиенко, визит стал результативным, достигнуты конкретные договорённости. Она заявила, что получила подтверждения всесторонней заинтересованности эфиопской стороны в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. В документе также отмечается, что "президент Федеративной Демократической Республики Эфиопии (ФДРЭ) Тайе Ацкеселассие заверил председателя Совета Федерации в том, что начатый курс на усиление и углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов будет со стороны Эфиопии продолжен и активизирован".

https://1prime.ru/20250219/prestupleniya-855083144.html

эфиопия

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россия, эфиопия, валентина матвиенко