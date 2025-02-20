https://1prime.ru/20250220/matvienko-855102325.html
Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией
Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией - 20.02.2025, ПРАЙМ
Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией
Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия,... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:47+0300
2025-02-20T12:47+0300
2025-02-20T12:47+0300
экономика
россия
эфиопия
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg
АДДИС-АБЕБА, 20 фев - ПРАЙМ. Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В заключительный день официального визита в страну Матвиенко принял президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие. Спикер СФ рассказала ему об итогах переговоров с премьер-министром Абием Ахмедом Али и председателями обеих палат парламента, сообщает пресс-служба Совета Федерации. "По словам (председателя СФ) Валентины Матвиенко, визит стал результативным, достигнуты конкретные договорённости. Она заявила, что получила подтверждения всесторонней заинтересованности эфиопской стороны в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. В документе также отмечается, что "президент Федеративной Демократической Республики Эфиопии (ФДРЭ) Тайе Ацкеселассие заверил председателя Совета Федерации в том, что начатый курс на усиление и углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов будет со стороны Эфиопии продолжен и активизирован".
https://1prime.ru/20250219/prestupleniya-855083144.html
эфиопия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7f1a2987376bb371b825d12274b03bd0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эфиопия, валентина матвиенко
Экономика, РОССИЯ, Эфиопия, Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Россией
Матвиенко: Эфиопия подтвердила заинтересованность в экономическом сотрудничестве с РФ
АДДИС-АБЕБА, 20 фев - ПРАЙМ. Эфиопская сторона подтвердила заинтересованность в сотрудничестве с Россией как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического взаимодействия, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В заключительный день официального визита в страну Матвиенко принял президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие. Спикер СФ рассказала ему об итогах переговоров с премьер-министром Абием Ахмедом Али и председателями обеих палат парламента, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
"По словам (председателя СФ) Валентины Матвиенко, визит стал результативным, достигнуты конкретные договорённости. Она заявила, что получила подтверждения всесторонней заинтересованности эфиопской стороны в совместном развитии как по парламентской линии, так и по линии торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В документе также отмечается, что "президент Федеративной Демократической Республики Эфиопии (ФДРЭ) Тайе Ацкеселассие заверил председателя Совета Федерации в том, что начатый курс на усиление и углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов будет со стороны Эфиопии продолжен и активизирован".
Матвиенко заявила об ответственности Запада за преступления в Африке