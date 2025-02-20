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Министр экономики Японии может посетить США в марте

Министр экономики Японии может посетить США в марте - 20.02.2025, ПРАЙМ

Министр экономики Японии может посетить США в марте

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто может отправиться с визитом в США в марте, чтобы попробовать договориться о исключении Японии из... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:30+0300

2025-02-20T05:30+0300

2025-02-20T05:30+0300

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ТОКИО, 20 фев – ПРАЙМ. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто может отправиться с визитом в США в марте, чтобы попробовать договориться о исключении Японии из политики пошлин на сталь и автомобили, сообщает газета "Асахи". В Америке он встретится с министром торговли США Говардом Лютником, а также министром энергетики Крисом Райтом. Муто постарается убедить американскую сторону в необходимости исключения японских товаров из политики пошлин на сталь и автомобили. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25% на поставки в страну стали и алюминия, а также заявил о намерении ввести пошлины на автомобили. Министр Муто будет настаивать на большом вкладе японских компаний, который они вносят в американскую экономику в виде инвестиций, а также в русле договоренностей, достигнутых лидерами США и Японии на саммите 7 февраля, обсудит вопросы увеличения поставок американского СПГ в Японию. Издание отмечает, что особенно болезненным для Японии могут стать пошлины на автомобили. Доля автомобилей в японском экспорте в США автомобили составляет почти треть - 28,3%, поэтому негативное влияние на Японию будет большим. Кроме того, будут обсуждаться и вопросы вокруг U.S.Steel, которую хотела приобрести японская Nippon Steel, но получила отказ еще от прежней администрации США. На саммите с премьер-министром Японии Исибой обсуждался вопрос "не покупки, но инвестиций", но о подробностях не сообщалось. Для Японии предпочтительнее, чтобы визит состоялся до 12 марта, когда пошлины вступят в силу, но пока нет ясности, сможет ли он это сделать из-за обсуждения в парламенте бюджета на новый финансовый год, который начнется 1 апреля.

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мировая экономика, бизнес, япония, сша, токио, дональд трамп