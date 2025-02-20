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Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов - 20.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов
Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов - 20.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов
Минпромторг РФ прорабатывает механизм субсидий производителям редких и редкоземельных металлов и малотоннажной химии для компенсации скидок, предоставляемых... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T16:23+0300
2025-02-20T16:23+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает механизм субсидий производителям редких и редкоземельных металлов и малотоннажной химии для компенсации скидок, предоставляемых покупателям, сообщил РИА Новости директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков в кулуарах Форума будущих технологий. "В рамках нацпроекта ("Новые материалы и химия" - ред.) разрабатываем механизм субсидирования скидок производителям, что позволит на старте обеспечить ценовую конкурентоспособность новых производств, в частности, и малотоннажной химии", - сказал он. Марков уточнил, что речь идет о компенсации скидок, которые смогут предоставлять потребителям отечественные "производители редких и редкоземельных металлов, а также малотоннажной химии". Подобный механизм уже работает в станкоинструментальной промышленности: покупатель получает скидку, например, на отечественных промышленных роботов, а производитель затем запрашивает у государства ее компенсацию.
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россия, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг
16:23 20.02.2025
 
Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов

Минпромторг изучит субсидирование скидок производителям химии и редких металлов

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает механизм субсидий производителям редких и редкоземельных металлов и малотоннажной химии для компенсации скидок, предоставляемых покупателям, сообщил РИА Новости директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков в кулуарах Форума будущих технологий.
"В рамках нацпроекта ("Новые материалы и химия" - ред.) разрабатываем механизм субсидирования скидок производителям, что позволит на старте обеспечить ценовую конкурентоспособность новых производств, в частности, и малотоннажной химии", - сказал он.
Марков уточнил, что речь идет о компенсации скидок, которые смогут предоставлять потребителям отечественные "производители редких и редкоземельных металлов, а также малотоннажной химии".
Подобный механизм уже работает в станкоинструментальной промышленности: покупатель получает скидку, например, на отечественных промышленных роботов, а производитель затем запрашивает у государства ее компенсацию.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
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