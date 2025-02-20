https://1prime.ru/20250220/minpromtorg-855110084.html

Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов

Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов - 20.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг изучит субсидирование производителей химии и редких металлов

Минпромторг РФ прорабатывает механизм субсидий производителям редких и редкоземельных металлов и малотоннажной химии для компенсации скидок, предоставляемых... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T16:23+0300

2025-02-20T16:23+0300

2025-02-20T16:23+0300

экономика

россия

минпромторг

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Минпромторг РФ прорабатывает механизм субсидий производителям редких и редкоземельных металлов и малотоннажной химии для компенсации скидок, предоставляемых покупателям, сообщил РИА Новости директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков в кулуарах Форума будущих технологий. "В рамках нацпроекта ("Новые материалы и химия" - ред.) разрабатываем механизм субсидирования скидок производителям, что позволит на старте обеспечить ценовую конкурентоспособность новых производств, в частности, и малотоннажной химии", - сказал он. Марков уточнил, что речь идет о компенсации скидок, которые смогут предоставлять потребителям отечественные "производители редких и редкоземельных металлов, а также малотоннажной химии". Подобный механизм уже работает в станкоинструментальной промышленности: покупатель получает скидку, например, на отечественных промышленных роботов, а производитель затем запрашивает у государства ее компенсацию.

https://1prime.ru/20250219/minpromtorg-855073487.html

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россия, минпромторг