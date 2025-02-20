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Маск призвал вернуть МКС с орбиты - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Маск призвал вернуть МКС с орбиты
Маск призвал вернуть МКС с орбиты - 20.02.2025, ПРАЙМ
Маск призвал вернуть МКС с орбиты
Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал запустить процесс возращения МКС с орбиты в связи с | 20.02.2025, ПРАЙМ
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал запустить процесс возращения МКС с орбиты в связи с якобы низкой эффективностью станции."Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс", - заявил Маск в своей соцсети X.Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.В НАСА заявили, что космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
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илон маск, мкс
Илон Маск, МКС
20:31 20.02.2025 (обновлено: 20:38 20.02.2025)
 
Маск призвал вернуть МКС с орбиты

Маск заявил, что пришло время начать подготовку к возвращению МКС с орбиты

© Роскосмос" Международная космическая станция
 Международная космическая станция
© Роскосмос
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ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск в четверг призвал запустить процесс возращения МКС с орбиты в связи с якобы низкой эффективностью станции.
"Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало дополнительной полезности. Давайте отправимся на Марс", - заявил Маск в своей соцсети X.
Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой "как можно скорее" вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года.
В НАСА заявили, что космический корабль Crew Dragon, который должен забрать с МКС американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова, полетит туда 12 марта и вернется через несколько дней.
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20:03
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс остаются на МКС.
 
Илон МаскМКС
 
 
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