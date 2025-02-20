https://1prime.ru/20250220/morozhenoe-855094625.html

Подмосковье стало лидером в России по производству мороженого

Подмосковье стало лидером в России по производству мороженого - 20.02.2025, ПРАЙМ

Подмосковье стало лидером в России по производству мороженого

Московская область стала лидером по производству мороженого в России в 2024 году, объем производства в регионе вырос на 4% и составил 108,4 тысячи тонн,... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T10:25+0300

2025-02-20T10:25+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Московская область стала лидером по производству мороженого в России в 2024 году, объем производства в регионе вырос на 4% и составил 108,4 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. "В 2024 году региональные производители произвели более 57,5% от общего объема мороженого в Центральном Федеральном округе и 18,1% от общероссийского объема, тем самым удерживая лидерство в стране. Объем производства в Московской области вырос на 4% и составил 108,4 тысячи тонн", - отметили в пресс-службе. По данным ведомства, такое лидерство в стране Московская область удерживает уже пятый год подряд. В прошлом году подмосковное мороженое было экспортировано в ряд стран, включая Белоруссию, Казахстан и Азербайджан, планируется наращивание оборотов. Как отметили в Минсельхозпроде региона, таких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы следующих производителей: ООО "Фронери Рус", ООО "Чистая линия", АО "Дмитровский молочный завод", ООО "Богородский хладокомбинат" и ООО "Иль Мио Мороженко". ООО "Богородский хладокомбинат" выпускает широкий ассортимент мороженого, включая торты-мороженое с фотопечатью на вафлях, эскимо, сорбеты, рожки, а также линейку для Horeca – ванночки большого объема с мороженым следующих вкусов: фисташка, крем-брюле, лесные ягоды, клубника, ваниль и шоколад.

https://1prime.ru/20241120/morozhenoe-852945882.html

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промышленность, бизнес