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В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "кодом от домофона" - 20.02.2025, ПРАЙМ
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В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "кодом от домофона"
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "кодом от домофона" - 20.02.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "кодом от домофона"
Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки "персонального" кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T15:49+0300
2025-02-20T15:49+0300
мошенничество
технологии
финансы
общество
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки "персонального" кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к аккаунтам, один из потерпевших по этой схеме лишился миллиона рублей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что сперва гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные. Усыпив так бдительность, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. "Персональный код домофона" отправляют жертве и просят его продиктовать. "Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение "для защиты аккаунтов", вследствие чего лишился более миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
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технологии, финансы, общество , мвд
Мошенничество, Технологии, Финансы, Общество , МВД
15:49 20.02.2025
 
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с "кодом от домофона"

МВД: одна из жертв схемы аферистов с кодом от домофона потеряла более 1 млн руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники притворяются сотрудниками управляющей компании и под видом установки "персонального" кода от домофона получают код из смс для восстановления доступа к аккаунтам, один из потерпевших по этой схеме лишился миллиона рублей, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что сперва гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде. Для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные.
Усыпив так бдительность, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. "Персональный код домофона" отправляют жертве и просят его продиктовать.
"Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам. Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение "для защиты аккаунтов", вследствие чего лишился более миллиона рублей", - заключили в ведомстве.
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