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Каждый третий ближневосточный турист планирует вернуться в Москву

Каждый третий ближневосточный турист планирует вернуться в Москву - 20.02.2025, ПРАЙМ

Каждый третий ближневосточный турист планирует вернуться в Москву

Каждый третий турист из стран Ближнего Востока, посетивший Москву в 2024 году, планирует приехать повторно в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T05:27+0300

2025-02-20T05:27+0300

2025-02-20T05:27+0300

бизнес

россия

экономика

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ближний восток

кувейт

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Каждый третий турист из стран Ближнего Востока, посетивший Москву в 2024 году, планирует приехать повторно в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. "Серия деловых встреч прошла в нескольких странах, включая Катар, Кувейт, ОАЭ. Во время турне представители Мостуризма представили туристический потенциал столицы, а также рассказали о портрете ближневосточного туриста. Сегодня страны Ближнего Востока вместе с Китаем, Индией – главные источники турпотока из государств дальнего зарубежья в Москву. Некоторые из стран Ближнего Востока бьют рекорды по числу туристов, посещающих Москву, превышая значения 2019 года - самого успешного для мирового туризма. Средняя продолжительность пребывания туристов из стран Ближнего Востока в Москве составляет около девяти дней. Каждый третий турист из стран Ближнего Востока, посетивший Москву в 2024 году, планирует приехать повторно в 2025 году", - рассказали в пресс-службе. В Мостуризме отметили, что 98% всех жителей Кувейта, приезжающих в Москву, - это туристы. Среди жителей ОАЭ эта доля – 97%. Туристы из стран Ближнего Востока приезжают в Москву преимущественно в паре - 27% или в одиночку - 26%. "Представители Мостуризма в ходе поездки отметили интерес зарубежных партнеров к культурным фестивалям и деловым мероприятиям в сфере туризма в российской столице. В ОАЭ и Катаре туротрасль также выразила заинтересованность в инвестировании в гостиничный бизнес Москвы, а в Кувейте – в медицинском туризме", - добавили в пресс-службе.

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бизнес, россия, москва, ближний восток, кувейт