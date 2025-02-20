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Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 21 процент

Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 21 процент - 20.02.2025, ПРАЙМ

Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос на 21 процент

Оборот столичных обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в 2024 году достиг 7,9 триллиона рублей, увеличившись на 21,3% по сравнению с | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T09:24+0300

2025-02-20T09:24+0300

2025-02-20T09:24+0300

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Оборот столичных обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в 2024 году достиг 7,9 триллиона рублей, увеличившись на 21,3% по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики. "Обрабатывающая промышленность является одной из ключевых в экономике Москвы. Она охватывает широкий спектр отраслей - от производства оборудования до выпуска одежды и продуктов. Предприятия этих отраслей обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет, создают рабочие места для высококвалифицированных кадров. В 2024 году обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли почти восьми триллионов рублей, на 21% превысив показатель 2023-го в сопоставимых ценах", - рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, чьи слова приводятся в сообщении. Она уточнила, что более 16% этого объема, 1,3 триллиона рублей, обеспечили производители высокотехнологичной продукции: оптики, электроники, компьютеров. "Значимую долю в отраслевом обороте занимают пищевая промышленность, на которую пришлось 807,1 миллиарда рублей, или около 10% совокупного оборота, фармацевтическое производство – 606,3 миллиарда рублей, или почти 8%, а также производители машин и оборудования – 375,3 миллиарда рублей, или около 5%", - рассказали в экономкомплексе. Там уточнили, что лидерами роста оборотов по итогам 2024 года стали высокотехнологичные производства, их оборот вырос более чем в два раза. Также на 49% увеличили выручку компании, выпускающие изделия из дерева, до 36 миллиардов рублей. Мебельные фабрики нарастили оборот на 47% до 46 миллиардов рублей, а фармацевтические компании – почти на 44%. "Драйверами роста обрабатывающей промышленности Москвы стали малые предприятия. Оборот этих компаний за 2024 год вырос на 49% в сопоставимых ценах и превысил два триллиона рублей. На долю малых предприятий приходится почти 26% в обороте отрасли, и за год она увеличилась почти на 5%", - пояснили в экономкомплексе. На крупные и средние предприятия приходится 5,9 триллиона рублей или свыше 74% оборота обрабатывающих производств столицы. Всего на Москву приходится 10,8% оборота обрабатывающей промышленности страны без учета нефтегазового сектора, рассказали там.

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москва, промышленность, россия