https://1prime.ru/20250220/muka-855093487.html

Минсельхоз рассказал о льготном кредитовании мукомольной промышленности

Минсельхоз рассказал о льготном кредитовании мукомольной промышленности - 20.02.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о льготном кредитовании мукомольной промышленности

Мукомольно-крупяная промышленность России не исключена из программы льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Минсельхоз РФ. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T09:56+0300

2025-02-20T09:56+0300

2025-02-20T09:56+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/76208/95/762089520_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_204c8cb5892b08b01e98041f7ac980b8.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мукомольно-крупяная промышленность России не исключена из программы льготного кредитования агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Минсельхоз РФ. "Предприятиям отрасли доступен комплекс мер государственной поддержки. В рамках льготного кредитования, в том числе экспортного, предусмотрены краткосрочные кредиты на срок до года на закупку зерна и инвестиционные кредиты на срок от двух до восьми лет. Также существует возможность приобретения в льготный лизинг широкого перечня оборудования и автотранспорта", - говорится в сообщении. Распространяемая информация в СМИ об исключении мукомольных предприятий из механизма льготного кредитования АПК не соответствует действительности, добавили там. Там отметили, что для компенсации организациям, в том числе мукомольно-крупяной промышленности, на текущий год выделены средства в размере 5 миллиардов рублей, и этот механизм способствует развитию отрасли и обеспечивает поддержку предприятиям. Кроме того, чтобы получить субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку в третьем и четвёртом кварталах прошлого года в первом и втором кварталах года текущего, необходимо направить в Российский экспортный центр заявку в электронной форме, добавили в министерстве. "Минсельхоз России, со своей стороны, будет и дальше поддерживать производителей мукомольно-крупяной и другой продукции АПК", - заключили в сообщении. Во вторник Российский союз мукомольных и крупяных предприятий направил письмо министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут и отразил там риски массовых банкротств в отрасли и сокращения экспорта муки в текущем году из-за отсутствия льготного кредитования и проблем с субсидиями на перевозку продукции.

https://1prime.ru/20250218/minselkhz-855031942.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, минсельхоз