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В Нидерландах в марте откроется музей о советских воинах
В Нидерландах в марте откроется музей о советских воинах - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах в марте откроется музей о советских воинах
Музей о советских воинах откроется 8 марта под городом Лёсден в Нидерландах, документы о завершении работ по его созданию подписал в четверг посол России в... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T20:50+0300
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музей
ссср
армия
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ГААГА, 20 фев – ПРАЙМ. Музей о советских воинах откроется 8 марта под городом Лёсден в Нидерландах, документы о завершении работ по его созданию подписал в четверг посол России в Гааге Владимир Тарабрин, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания акта о завершении работ по созданию музея о советских воинах прошла в посольстве России в Гааге. В нем участвовали Тарабрин и директор музея и фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг. Они сообщили, что музей, расположенный на территории мемориального комплекса "Советское поле славы" под Лёсденом, откроется 8 марта. "Мы подписали документы, касающиеся завершения работ в музее. Российская сторона придает большое значение этой работе. Мы всегда поддерживали эту идею финансово: с 2021 года было выделено 500 тысяч евро, а сейчас после подписания этих документов будет перечислено еще 100 тысяч евро, что создаст необходимую финансовую базу для завершения работ", - рассказал посол журналистам. Тарабрин подчеркнул, что Россия придает огромное значение "Советскому полю славы" - захоронению в Нидерландах, где покоятся тела солдат Красной Армии, и на территории которого был создан этот музей. Он отметил важность того, что его открытие происходит в преддверии 80-летия Великой Победы. Посол поблагодарил директора музея за проделанную работу, а также власти Нидерландов за поддержание захоронений в хорошем состоянии. По его словам, это является отражением того, что эта память жива. Директор музея Ремко Рейдинг, в свою очередь, выразил благодарность России, в частности посольству в Гааге и МИД, за оказанную поддержку. "Мы очень благодарны, что у нас получилось сделать этот совместный проект. Мы также благодарны за то, что и власти Нидерландов, и другие правительства участвовали. Считаю, что это подтверждает, что роль Советского Союза во время войны не забыта здесь. И мы работаем дальше, чтобы все солдаты, ставшие жертвами этой войны, здесь не были забыты", - заявил Рейдинг. Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лёсденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), который занимается поддержанием и улучшением мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года.
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музей, ссср, армия
В Нидерландах в марте откроется музей о советских воинах
Под городом Лёсден в Нидерландах 8 марта откроется музей советским воинам
ГААГА, 20 фев – ПРАЙМ. Музей о советских воинах откроется 8 марта под городом Лёсден в Нидерландах, документы о завершении работ по его созданию подписал в четверг посол России в Гааге Владимир Тарабрин, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания акта о завершении работ по созданию музея о советских воинах прошла в посольстве России в Гааге. В нем участвовали Тарабрин и директор музея и фонда "Советское поле славы" Ремко Рейдинг. Они сообщили, что музей, расположенный на территории мемориального комплекса "Советское поле славы" под Лёсденом, откроется 8 марта.
"Мы подписали документы, касающиеся завершения работ в музее. Российская сторона придает большое значение этой работе. Мы всегда поддерживали эту идею финансово: с 2021 года было выделено 500 тысяч евро, а сейчас после подписания этих документов будет перечислено еще 100 тысяч евро, что создаст необходимую финансовую базу для завершения работ", - рассказал посол журналистам.
Тарабрин подчеркнул, что Россия придает огромное значение "Советскому полю славы" - захоронению в Нидерландах, где покоятся тела солдат Красной Армии, и на территории которого был создан этот музей. Он отметил важность того, что его открытие происходит в преддверии 80-летия Великой Победы.
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Посол поблагодарил директора музея за проделанную работу, а также власти Нидерландов за поддержание захоронений в хорошем состоянии. По его словам, это является отражением того, что эта память жива.
Директор музея Ремко Рейдинг, в свою очередь, выразил благодарность России, в частности посольству в Гааге и МИД, за оказанную поддержку.
"Мы очень благодарны, что у нас получилось сделать этот совместный проект. Мы также благодарны за то, что и власти Нидерландов, и другие правительства участвовали. Считаю, что это подтверждает, что роль Советского Союза во время войны не забыта здесь. И мы работаем дальше, чтобы все солдаты, ставшие жертвами этой войны, здесь не были забыты", - заявил Рейдинг.
Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лёсденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.
Фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), который занимается поддержанием и улучшением мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года.