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Миссия МВФ начала переговоры по пересмотру кредитной программы Украины

Миссия МВФ начала переговоры по пересмотру кредитной программы Украины - 20.02.2025, ПРАЙМ

Миссия МВФ начала переговоры по пересмотру кредитной программы Украины

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в четверг переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF),... | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T12:55+0300

2025-02-20T12:55+0300

2025-02-20T12:55+0300

экономика

украина

мвф

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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала в четверг переговоры в Киеве относительно седьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF), сообщила постоянный представитель фонда на Украине Пришила Тофано. Как анонсировала 6 февраля директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, фонд выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы. "Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями власти Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)", - приводит слова Тофано украинское издание "Экономическая правда". Информация о каких-то других деталях работы миссии пока отсутствует. Как отмечает издание, Украина, в случае успешного прохождения пересмотра программы EFF, рассчитывает получить в бюджет 917,54 миллиона долларов. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.

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