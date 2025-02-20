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В Кремле выразили обеспокоенность направлением военных НАТО на Украину - 20.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле выразили обеспокоенность направлением военных НАТО на Украину
В Кремле выразили обеспокоенность направлением военных НАТО на Украину - 20.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле выразили обеспокоенность направлением военных НАТО на Украину
Возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность, все заявления внимательно отслеживаются, заявил пресс-секретарь... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T12:41+0300
2025-02-20T12:41+0300
политика
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность, все заявления внимательно отслеживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении премьера Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине военного контингента в европейских странах до 30 тысяч человек.
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украина, дмитрий песков, дональд трамп, нато, рф
Политика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО, РФ
12:41 20.02.2025
 
В Кремле выразили обеспокоенность направлением военных НАТО на Украину

Песков: направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает тревогу

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Возможное направление военного контингента стран НАТО на Украину вызывает обеспокоенность, все заявления внимательно отслеживаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении премьера Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине военного контингента в европейских странах до 30 тысяч человек.
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ПолитикаУКРАИНАДмитрий ПесковДональд ТрампНАТОРФ
 
 
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