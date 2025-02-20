https://1prime.ru/20250220/nato-855116094.html

Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем

Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем - 20.02.2025, ПРАЙМ

Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки. | 20.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-20T19:37+0300

2025-02-20T19:37+0300

2025-02-20T19:37+0300

политика

марк рютте

украина

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90314a5ff54ee11b99bbd919f26d2482.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки. "У России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО… Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал он в ходе своего визита в Словакию.

https://1prime.ru/20250203/peregovory-854642027.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марк рютте, украина, нато