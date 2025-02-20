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Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем
Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем - 20.02.2025, ПРАЙМ
Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки. | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T19:37+0300
2025-02-20T19:37+0300
2025-02-20T19:37+0300
политика
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки. "У России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО… Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал он в ходе своего визита в Словакию.
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марк рютте, украина, нато
Политика, Марк Рютте, УКРАИНА, НАТО
Неисправимо. Рютте заговорил о вступлении Украины в НАТО в будущем
Рютте: членство Украины в НАТО может обсуждаться в будущем
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки.
"У России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО… Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО. Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал он в ходе своего визита в Словакию.
"В секрете от Путина". Рютте рассказал о тайной переговорной тактике НАТО