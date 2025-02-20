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Неопытные инвесторы смогут покупать корпоративные облигации с рейтингом А+ - 20.02.2025, ПРАЙМ
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Неопытные инвесторы смогут покупать корпоративные облигации с рейтингом А+
Неопытные инвесторы смогут покупать корпоративные облигации с рейтингом А+ - 20.02.2025, ПРАЙМ
Неопытные инвесторы смогут покупать корпоративные облигации с рейтингом А+
ЦБ РФ разрешил неквалифицированным инвесторам без тестирования покупать корпоративные облигации с рейтингом не ниже "А+" (кроме бумаг, обеспеченных залогом... | 20.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-20T17:39+0300
2025-02-20T17:39+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил неквалифицированным инвесторам без тестирования покупать корпоративные облигации с рейтингом не ниже "А+" (кроме бумаг, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных), следует из сообщения регулятора. "Банк России расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов… Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом "А+" и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта — в пределах 1,3%", - говорится в сообщении. Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска, считает регулятор. "Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель", - отмечает ЦБ. Раньше без тестирования неквалифицированным инвесторам были доступны только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже "ААА".
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финансы, банки
Финансы, Банки
17:39 20.02.2025
 
Неопытные инвесторы смогут покупать корпоративные облигации с рейтингом А+

ЦБ разрешил неопытным инвесторам покупать корпоративные облигации с рейтингом А+

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота
Работа - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил неквалифицированным инвесторам без тестирования покупать корпоративные облигации с рейтингом не ниже "А+" (кроме бумаг, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных), следует из сообщения регулятора.
"Банк России расширил пул облигаций, доступных для неквалифицированных инвесторов… Теперь они могут без тестирования приобретать корпоративные облигации с кредитным рейтингом "А+" и выше (за исключением облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе ипотечных). Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и имеют незначительную вероятность дефолта — в пределах 1,3%", - говорится в сообщении.
Таким образом, инвесторы будут в достаточной степени защищены от кредитного риска, считает регулятор. "Это повысит привлекательность долгового рынка для розничных инвесторов и позволит им формировать более сбалансированный инвестиционный портфель", - отмечает ЦБ.
Раньше без тестирования неквалифицированным инвесторам были доступны только облигации федерального займа, субъектов РФ (вне зависимости от уровня кредитного рейтинга) и другие долговые бумаги с фиксированным доходом, но с рейтингом не ниже "ААА".
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
РЖД увеличили объем размещения биржевых облигаций
13:38
 
ФинансыБанки
 
 
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